شاهد- عمره 16 عاما ودُفع 60 مليون يورو لضمه.. برازيلي جديد قادم إلى ريال مدريد

يدفع ريال مدريد 60 مليون يورو لضم اللاعب البرازيلي إندريك (16 عاما) من فريق بالميراس البرازيلي، ولكنه سيبقى في صفوفه حتى صيف 2024 قبل أن ينتقل إلى العاصمة الإسبانية عندما يصبح سنه 18 عاما.

نحو عامين سينتظر "الملكي" لقدوم نجمه الشاب والذي يأمل أن يكرر فيه قصتي فينيسيوس جونيور الذي اشتراه من فلامينغو مقابل 45 مليون يورو عام 2017 وانتظر الميرينغي عاما كاملا حتى بلغ 18 عاما وانضم إليه، وكذلك فعل مع رودريغو الذي استقطبه من سانتوس في 2018 مقابل 40 مليون يورو وانتظره عاما حتى انضم إليه في 2019.

O Endrick correndo e driblando como se já não tivesse sido contratado pelo REAL MADRID Ainda mete essa bola pro Jardel KKKKKKKKKKKKKKKKKK é pra matar o véio pic.twitter.com/8nrh1X77AB — debate y debate (@debateydebate) December 29, 2022

وسجل إندريك 3 أهداف في مباراة خيرية سنوية ينظمها النجم السابق للكرة البرازيلية زيكو وشاهدها أكثر من 60 ألف شخص.

ويقول إندريك لصحيفة "ماركا" إن "الانتقال إلى ريال مدريد هدية من الله، أنتظر بفارغ الصبر عام 2024 ولحينه أنا لاعب بالميراس، سأشجع الريال من بعيد، وأتمنى لفنيسيوس صديقي ولباقي البرازيليين في الفريق موسما رائعا والفوز بألقاب دوري الأبطال والدوري الإسباني وكأس الملك".

وتابع أنه اختار الانتقال للريال رغم أن هناك الكثير من الفرق كانت ترغب في التعاقد معه، بسبب "رسائل فينيسوس ونصائحه، إضافة إلى كريستيانو رونالدو قدوتي الذي لعب في ريال مدريد، وخياري هذا -باعتقادي- هو الصحيح لأن الله ساعدني فيه".

Vinicius Junior quer ser o "mentor" de Endrick e fazer pela jovem promessa o que Casemiro fez por ele. 🗞 Marca pic.twitter.com/x0Rt9hnPTY — Sala12 (@OficialSala12) December 27, 2022

وعن علاقته بفينيسيوس، كشف إندريك أن البرازيلي الدولي "تحدث معي كثيرا وأرسل لي الكثير من النصائح، ولا أريد الكشف عنها كلها وسأحتفظ بها لنفسي، هو صديقي وصداقتنا ستمتد لسنوات عدة، وأمل أن نلعب سويا ونتبادل التمريرات وتسجيل الأهداف".

وأوضح أنه "تحدث مع كارلو أنشيلوتي (مدرب ريال مدريد) ومع ميليتاو ورودريغو، وأمل أن تحمل الأيام القادمة الخير والسعادة، ولكن لا تزال قدماي على الأرض".

يذكر أن الريال استطاع التفوق على عدة أندية كانت تخطب ود الموهبة الذي يتوقع له مستقبل واعد في أوروبا.