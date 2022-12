سجل 50 هدفا خلال 20 مباراة في تجربته الأولى.. رونالدو الابن يعود إلى أكاديمية ريال مدريد

في الوقت الذي لا يزال فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بلا فريق، رغم فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي مؤخرا، عاد نجله الأكبر كريستيانو جونيور إلى ريال مدريد الإسباني لينتظم في أكاديمية النادي الملكي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (the sun) البريطانية أن كريستيانو جونيور عاد بشكل رسمي إلى أكاديمية ريال مدريد، مشيرة إلى أنه لعب سابقا في الأكاديمية نفسها إبّان فترة وجود والده، قبل رحيلهما معا إلى يوفنتوس الإيطالي ثم مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جونيور (12 عاما) سجّل 50 هدفا في 20 مباراة خاضها بقميص ناشئي ريال مدريد.

