سجل 50 هدفا خلال 20 مباراة في تجربته الأولى.. رونالدو الابن يعود إلى أكاديمية ريال مدريد

في الوقت الذي لا يزال فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بلا فريق، رغم فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي مؤخرا، عاد نجله الأكبر كريستيانو جونيور إلى ريال مدريد الإسباني لينتظم في أكاديمية النادي الملكي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (the sun) البريطانية أن كريستيانو جونيور عاد بشكل رسمي إلى أكاديمية ريال مدريد، مشيرة إلى أنه لعب سابقا في الأكاديمية نفسها إبّان فترة وجود والده، قبل رحيلهما معا إلى يوفنتوس الإيطالي ثم مانشستر يونايتد.

رونالدو الابن يعود إلى أكاديمية ريال مدريد

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جونيور (12 عاما) سجّل 50 هدفا في 20 مباراة خاضها بقميص ناشئي ريال مدريد.

وأبرزت الصحيفة معلومات نقلها الصحفي الإسباني إيدو كورناغو، جاء فيها أن كريستيانو جونيور عاد إلى مدريد يوم الثلاثاء 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ويتطلع الآن إلى شق طريق المستقبل بنفسه.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين تقريبا من ظهور كريستيانو رونالدو، وتحديدا يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو يتدرب منفردا في مركز تدريبات "فالديبيباس" التابع لريال مدريد.

El hijo de Cristiano Ronaldo ya marca en el @micfootballcup con la camiseta del Manchester United. La celebración, marca de la casa @sport pic.twitter.com/5DJz6p7OO5 — Albert Rogé (@albert_roge) April 14, 2022

ووصل "صاروخ ماديرا" إلى إسبانيا بعد أيام من خروج منتخب البرتغال من الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022 في قطر أمام منتخب المغرب.

يومها ذكرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن كريستيانو عاد لريال مدريد، ولكن ليس بشكل دائم بل لبضعة أيام، لتُقفل الباب أمام أي اجتهاد أو حلم يفيد بعودة اللاعب البالغ من العمر 37 عاما للعب بقميص "الميرنغي" مرة أخرى.

فسخ التعاقد بين رونالدو ومانشستر يونايتد

وكان مانشستر يونايتد أعلن يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 فسخ عقد كريستيانو، ليصبح النجم البرتغالي من دون فريق حتى فتح نافذة الانتقالات الشتوية بداية الشهر المقبل.

وتشير تقارير أوروبية عديدة إلى اقتراب "صاروخ ماديرا" من التوقيع على عقد انضمامه لفريق النصر السعودي، في صفقة مذهلة سيحصل بموجبها على أجر سنوي يبلغ 200 مليون يورو.

ودافع رونالدو الأب عن ألوان قميص ريال مدريد بين عامي 2009 و2018، وشارك في 438 مباراة بجميع البطولات، وأحرز 450 هدفا وقدم 131 تمريرة حاسمة.

كما حصد العديد من الألقاب مع ريال مدريد، أبرزها على الإطلاق الدوري الإسباني في مناسبتين، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.