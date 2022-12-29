سجل 26 هدفا في 20 مباراة مع مانشستر سيتي.. غوارديولا: هالاند لم يصل بعد لأفضل مستوياته

قال جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي إن مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند لم يعد لأفضل مستوياته، رغم أنه سجل هدفين في المباراة التي فاز فيها الفريق على ليدز يونايتد 3-1 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن هالاند سجل هدفين في الشوط الثاني، بعد أن منح رودري هدف التقدم لمانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ورغم الهدف المتأخر الذي سجله باسكال ستروجيك لفريق ليدز، فإنه لم يكن هناك أي شك في أن مانشستر سيتي سيفوز باللقاء.

وحتى الآن سجل المهاجم النرويجي 26 هدفا في 20 مباراة مع مانشستر سيتي في كل المسابقات منذ انتقاله هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، بما في ذلك 20 هدفا في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي.

وأوضح غوارديولا -الذي صعد فريقه للمركز الثاني بجدول الترتيب وقلص الفارق بينه وبين المتصدر أرسنال إلى 5 نقاط- أنه "أضاع فرصا، ولكن الأرقام استثنائية".

وأضاف "هو تهديد مذهل، ويتواجد دائما في الأماكن الصحيحة وفي الوقت المناسب، إنه جيد للغاية".

وأكد "أعتقد أنه لم يصل لأفضل مستوياته بسبب الإصابة، أن يحرك جسده الضخم ليس بالأمر السهل بالنسبة له، ولكن كلما لعب دقائق أكثر أصبح أفضل".

وقال غوارديولا إن هالاند -الذي انضم من بوروسيا دورتموند مقابل نحو 63 مليون دولار الصيف الماضي- لم يتعاف تماما من إصابة في القدم، التي تعرض لها في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

وختم غوارديولا "لدي شعور بأنه لم يصل لأفضل مستوياته. إنها مسألة وقت. إنه يشكل دائما تهديدا كبيرا للمنافسين، أنا راض جدا عن أدائه، ولكن النصف الأول من الموسم كان أكثر حسما. إنه يتحسن، لاعب محترف مذهل؛ يهتم بجسده وعقله".