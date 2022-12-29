حمل توقيعه ورسالة خاصة منه.. ميسي يُهدي قميص التتويج بكأس العالم لابنة لاعب هندي

في لفتة رائعة أهدى ليونيل ميسي، نجم وقائد منتخب الأرجنتين، قميصه لطفلة هندية، بعد أيام من تتويجه مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي جرت فعالياتها في دولة قطر.

وفاز منتخب الأرجنتين على نظيره الفرنسي "الديوك" في النهائي الذي أقيم يوم الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022 على ملعب لوسيل، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء تلك المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3، ليضع ميسي النجمة الثالثة على قميص "التانغو".

وأرسل -أفضل لاعب في العالم 7 مرات – قميصه مع منتخب الأرجنتين الذي يحمل الرقم 10 لطفلة هندية.

وذكر موقع "سبورتس كيدا" (sportskeeda) الهندي أن الطفلة تُدعى زيفا، وهي ابنة لاعب الكريكت الشهير ماهيندرا سينغ دوني.

ونشرت الطفلة صورة الهدية عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" حيث حظيت بتفاعل كبير من متابعيها، وعلقت عليها بالقول "مثل الأب.. مثل الابنة".

ومن الصورة يتضح أن ميسي كتب على القميص بالإسبانية (Para Ziva) وتعني "من أجل زيفا" ثم قام بوضع توقيعه عليه.

ونالت هذه الصورة إعجاب ما يقرب من 388 ألف شخص، وهو رقم كبير بالنسبة لحساب يعود لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات.

في هذه الأثناء أكد الموقع ذاته أن سينغ دوني، والد زيفا (41 عاما) يُعد واحدا من أشد المعجبين بقائد منتخب الأرجنتين.

وأشار الموقع إلى وجه الشبه بين هذا الثنائي، حيث قاد ميسي منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2022 في كرة القدم، أما دوني فاعتلى منصة التتويج مع منتخب الهند في بطولة كأس العالم للكريكت عام 2011.

وقاد سينغ دوني الهند لذلك اللقب بعد رمية رائعة حاسمة، وهو الأمر ذاته الذي فعله ميسي، حيث سجل هدفين في النهائي، وسدد ركلة ترجيحية بنجاح.

وجاء ميسي بالمركز الثاني في قائمة هدافي مونديال قطر برصيد 7 أهداف، متأخراً بهدف وحيد عن زميله في سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وحصد "البولغا" جائزة أفضل لاعب بالنسخة الأخيرة من كأس العالم، ليصبح الوحيد في تاريخ البطولة الذي يحقق هذه الجائزة مرتين، وكانت الأولى بمونديال البرازيل 2014.