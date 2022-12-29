كرة قدم

تحدث عن علاقته بميسي بعد مونديال قطر.. أول رد لمبابي على احتفالات الحارس مارتينيز "التافهة"

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022
مبابي: نحن في انتظار عودة ميسي لمزيد من الانتصارات والأهداف (غيتي)
29/12/2022

أكد كيليان مبابي أنه لن يتخطى سريعا هزيمة منتخب فرنسا أمام نظيره الأرجنتيني في نهائي مونديال قطر 2022، لكنه يركز حاليا على مسيرته مع باريس سان جيرمان.

ورغم تسجيله 3 أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية لكأس العالم، خسر منتخب "الديوك" أمام التانغو الأرجنتيني بركلات الجزاء الترجيحية 4-3.

وسجل مبابي هدف الفوز المتأخر لفريقه على ستراسبورغ أمس الأربعاء 2-1 رغم طرد البرازيلي نيمار بعد ساعة من اللعب.

وقال مبابي اليوم الخميس "شخصيا لن أهضم الأمر أبدا، ولكن فريقي ليس مسؤولا عن هذا الإخفاق مع المنتخب الوطني، أحاول العودة بطاقة إيجابية".

وأضاف "حاولت أن أدفع فريقي، ونأمل أن نواصل موسمنا من دون هزيمة، إنها بطولة كأس العالم، النادي ليس له أي شأن بهذا الأمر".

وردا على احتفال مارتينيز حارس الأرجنتين والسخرية منه، أوضح هداف مونديال قطر أن "الاحتفالات ليست مشكلتي، لا أضيع طاقتي ووقتي على مثل هذه الأشياء التافهة، أهم شيء لي هو تقديم أفضل ما لدي من أجل فريقي".

وعن علاقته بميسي وإذا كان تحدث معه بعد نهائي مونديال قطر، أوضح النجم الفرنسي "تحدثت قليلًا مع ميسي بعد المباراة النهائية وهنّأته؛ كان إنجازا بحث عنه طوال حياته وكنت أيضا أريد الفوز ولكنني خسرت. نحن في انتظار عودة ليو (ميسي) لتحقيق مزيد من الانتصارات وتسجيل الأهداف".

وتعهد مبابي بمواصلة الالتزام تجاه فريقه ومنتخب بلاده، قائلا "هذه الرسالة بسيطة، إنها تظهر أنه بصرف النظر عما يحدث مع المنتخب الوطني فإن سان جيرمان مختلف، ما زلت مصمما على إعادة كل الألقاب إلى العاصمة".

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات