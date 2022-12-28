شاهد- "أكثر ما يُكتب في الإعلام غير صحيح".. رئيس النصر السعودي يثير الجدل بشأن صفقة رونالدو

نفى رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر اقتراب ناديه من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدا أن معظم ما يتردد في وسائل الإعلام بشأن قرب إتمام الصفقة "غير صحيح".

وعلى مدى الأيام الماضية ارتبط اسم رونالدو بنادي النصر، وذكر العديد من التقارير الصحفية أنه اقترب كثيرا من توقيع عقد قياسي يتقاضى بموجبه نحو 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وفي تصريح مقتضب، قال آل معمر لصحيفة "الرياضية" السعودية إنه "لم يحدث أي شيء بشأن كريستيانو رونالدو.. أكثر ما يُكتب في وسائل الإعلام غير صحيح".

ولم يدل رئيس نادي النصر السعودي بمزيد من التوضيحات حول الموضوع الذي شغل وسائل الإعلام الأوروبية والعربية، منذ فسخ مانشستر يونايتد الإنجليزي عقد "الدون" بالتراضي في 24 من الشهر الماضي.

بماذا أجاب مسلي آل معمر رئيس نادي #النصر «الرياضية» حول سؤال أنباء كريستيانو رونالدو ؟#النصر_الهلال من ( @SultanALotaibi0 ) pic.twitter.com/q5N729rMNS — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) December 26, 2022

وألقت تصريحات آل معمر بالمزيد من الضبابية بشأن مصير صفقة انتقال اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، في ظل جزم العديد من الصحف الأوروبية بحسم نادي النصر للصفقة، وبقاء بعض التفاصيل البسيطة قبل إعلان الاتفاق.

وكانت منصة "سي بي إس سبورتس" الرياضية أفادت الاثنين -استنادا إلى مصدر في النصر- أن رونالدو (37 عاما) أخذ موعدا للكشف الطبي لدى النادي السعودي.

ولا يرتبط رونالدو حاليا بأي نادٍ، وذلك منذ أن رحل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل صاخب قبل وقت قصير من بطولة كأس العالم 2022، مما يعني أن بإمكانه الانضمام إلى النصر بصفقة انتقال حر.

والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي اتفق مع النصر على إبرام عقد لمدة 7 أعوام، يقضي منها عامين ونصف العام لاعبا، ثم يعمل خلال المدة الباقية سفيرا للملف الثلاثي الذي يضمّ مصر والسعودية واليونان لتنظيم كأس العالم 2030.

وبحسب "ماركا"، سيبلغ الراتب السنوي لرونالدو كلاعب قرابة 200 مليون يورو سنويا، على أن يرتفع هذا الراتب الكبير مع عمله سفيرا لملف كأس العالم.

وأوضحت الصحيفة أن من الممكن إبرام الاتفاق رسميا بمجرد أن يتوجه رونالدو إلى الرياض لتوقيع العقد.

ودافع كريستيانو رونالدو عن ألوان ريال مدريد ما بين عامي 2009 و2018، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، ومن ثم عاد إلى مانشستر يونايتد.