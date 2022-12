شاهد- شارك لمدة 20 ثانية فقط في مباراة أرسنال ووستهام.. إشادة باحترافية النجم المصري محمد النني

حظي النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال بإشادة واسعة على منصات التواصل، بعد مشاركته بديلا في آخر 20 ثانية من مباراة -أمس الاثنين- بين أرسنال ووستهام ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز حيث وصف سلوكه بأنه قمة الاحترافية والمهنية.

واشترك النني في آخر ثواني المباراة، بعد دخوله في الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع مكان زميله الغاني توماس بارتي وسط تصفيق الجمهور، حيث انتهت المباراة دون أن يلمس النجم المصري الكرة، وهو ما أثار تعاطفا كبيرا معه من قبل نجوم عالميين ومن رواد منصات التواصل على حد السواء.

وحقق أرسنال فوزه الـ13 هذا الموسم في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على حساب وستهام (3 ـ1)، ليعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 40 نقطة، على بعد 7 نقاط من أقرب ملاحقيه نيوكاسل.

incredible professional, incredible teammate. More players like that in football. a luxury player for the arsenal 🙏🏽 https://t.co/FOAuYo1RWg

وأشاد داني سيبايوس نجم ريال مدريد، عبر حسابه على تويتر، باحترافية محمد النني بالرغم من اشتراكه في آخر ثواني المباراة، دون أي اعتراض من قبله.

وغرّد سيبايوس "النني لاعب محترف بشكل لا يصدق وزميل رائع، أتمنى تواجد لاعبين مثله في كرة القدم، لاعب عظيم في أرسنال".

ليرد عليه الدولي المصري "شكرا لك يا أخي".

