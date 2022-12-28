شاهد- شارك لمدة 20 ثانية فقط في مباراة أرسنال ووستهام.. إشادة باحترافية النجم المصري محمد النني

حظي النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال بإشادة واسعة على منصات التواصل، بعد مشاركته بديلا في آخر 20 ثانية من مباراة -أمس الاثنين- بين أرسنال ووستهام ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز حيث وصف سلوكه بأنه قمة الاحترافية والمهنية.

واشترك النني في آخر ثواني المباراة، بعد دخوله في الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع مكان زميله الغاني توماس بارتي وسط تصفيق الجمهور، حيث انتهت المباراة دون أن يلمس النجم المصري الكرة، وهو ما أثار تعاطفا كبيرا معه من قبل نجوم عالميين ومن رواد منصات التواصل على حد السواء.

وحقق أرسنال فوزه الـ13 هذا الموسم في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على حساب وستهام (3 ـ1)، ليعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 40 نقطة، على بعد 7 نقاط من أقرب ملاحقيه نيوكاسل.

incredible professional, incredible teammate. More players like that in football. a luxury player for the arsenal 🙏🏽 https://t.co/FOAuYo1RWg — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) December 27, 2022

وأشاد داني سيبايوس نجم ريال مدريد، عبر حسابه على تويتر، باحترافية محمد النني بالرغم من اشتراكه في آخر ثواني المباراة، دون أي اعتراض من قبله.

وغرّد سيبايوس "النني لاعب محترف بشكل لا يصدق وزميل رائع، أتمنى تواجد لاعبين مثله في كرة القدم، لاعب عظيم في أرسنال".

Thank you bro ❤️🙌🏻 https://t.co/XeWxD18ZeK — Mohamed ELNeny (@ElNennY) December 27, 2022

ليرد عليه الدولي المصري "شكرا لك يا أخي".

He’s fixed – plugged and ready to go.

We should be grateful we have him as a backup cos on a good day he should be a starter. https://t.co/87zD9x9pZ3 — Buchi Laba (@Buchi_Laba) December 27, 2022

كما أثنى معلقون وصحفيون رياضيون على دخول النني إلى أرضية الملعب مسرعا، بالرغم من قرب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، ومن بينهم المعلق الرياضي بوتشي لابا.

Thank you bro ❤️🙌🏻 https://t.co/XeWxD18ZeK — Mohamed ELNeny (@ElNennY) December 27, 2022

بدوره، قال المعلق الرياضي خالد بيومي -عبر حسابه على تويتر- إنه "غريب أمر مايكل أرتيتا مع تغييره محمد النني في الثانية الأخيرة، وقمة الاحترافية من محمد النني لطاعة تعليمات المدرب".

غريب امر مايكل ارتيتا مع تغيرة محمد النني في الثانية الاخيرة وقمة الاحترافية من محمد النني لطاعة تعليمات المدرب 👏👏👏 — khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) December 26, 2022

ومن جانبه، قال المعلق الرياضي بلال علام، عبر حسابه على تويتر: "لعيبه كتير بيحصل لهم كده لكن طبعاً مفهوم السف ليه والسخرية ليه، النني محترف وشخص طيب وجميل وربنا بيكافئه بتضامن اللاعبين معاه"، فيما أشاد المدون نور الحلموشي باحترافية النجم المصري وتقبله الاشتراك في آخر ثواني المباراة، دون أي تذمر من قبله.

بعيداً عن عنصريتهم و سفهم المقزز والسخيف

لعيبه كتير بيحصل لهم كده .. لكن طبعاً مفهوم السف ليه والسخريه ليه

النني محترف وشخص طيب وجميل

وربنا بيكافئه بتضامن اللاعبين معاه وباذن الله تعالى نبارك له قريب بالدوري ♥️ https://t.co/EQWk62PEak — بلال أحمد علام (@BilalAhmadAllam) December 27, 2022

وعلق علام قائلا: "يتطلب الأمر لاعب كرة قدم محترف للغاية ليتم استبداله في وقت متأخر جدًا من المباراة دون تذمر. هناك حاجة إلى المزيد من اللاعبين مثله في اللعبة".

لا يمكن اعتبار لعب النني ثواني مع آرسنال إهانة أو تقليل .. الإهانة الحقيقية لو رفض اللعب، فما فعله احتراف كامل. نعم نتمنى أن نراه في مكانة أفضل ولعب أكثر .. لكن قبوله أن يكون خادماً لصالح فريقه مهما كانت الظروف أمر يستحق الدعم. pic.twitter.com/9l6SAvcCK1 — محمد عواد (@mohammedawaad) December 27, 2022

يشار إلى أن محمد النني (30 عاما) انتقل إلى أرسنال في صيف 2015 قادما من نادي بازل السويسري، ولعب حتى الآن أكثر من 150 مباراة، وتوّج معه بلقب كأس إنجلترا (2017) وكأس الاتحاد (2017 و2020).