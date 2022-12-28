كنت محظوظا باللعب إلى جانبه.. إريكسن حزين لمغادرة رونالدو صفوف مانشستر يونايتد

أعرب لاعب خط الوسط الدانماركي كريستيان إريكسن عن حزنه لمغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤكدا في الوقت ذاته أن النادي يمكنه المضي قدما حتى من دون أحد أكبر الأسماء في تاريخ "الشياطين الحمر"، وفق تعبيره.

وقال إريكسن عقب فوز فريقه مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة على نوتنغهام فوريست في الجولة 17 من الدوري، "نشعر بالحزن لأن رونالدو ليس جزءا من ذلك الانتصار".

وكان انتصار رفاق إريكسن أمس الثلاثاء هو الأول منذ الرحيل المثير للجدل لرونالدو يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن فريق الشياطين الحمر.

وعزز مانشستر يونايتد موقعه في المركز الخامس للبريمرليغ برصيد 29 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطة خلف توتنهام، الذي لعب مباراة أكثر والمتعادل مع جاره ومضيفه برنتفورد 2-2 أمس الثلاثاء أيضا.

وأضاف الدولي الدانماركي "إرثه واسمه في أي ناد مميز، بالنسبة لي كان من الرائع أن أكون محظوظا باللعب إلى جانبه في مسيرتي الكروية".

وتابع "كرة القدم مستمرة (..) سينسى الناس ما كانت عليه الأمور سابقا، وحاليا ينصب تركيزنا على أنه (رونالدو) لم يعد معنا".

وأردف الدولي الدانماركي أن "الأجواء جيدة، لدينا الكثير من اللاعبين الذين عادوا من كأس العالم، والبعض منهم في طريقه للعودة والفريق يكتمل".

وانتهى المرور الثاني لرونالدو في ملعب "أولد ترافورد"، وذلك في صيف 2021، بخروجه من الباب الضيق بالتزامن مع مونديال قطر 2022 بعد مقابلة نارية انتقد فيها مدربه الهولندي إريك تن هاغ ومالكي النادي.

أما داخل المستطيل الأخضر، فقد تراجع مستوى رونالدو منذ أن تسلّم المدرب الهولندي زمام الأمور الفنية مطلع الموسم الحالي، حيث بدا واضحا أن الفريق ليس نادما على التخلي عن أفضل لاعب في العالم 5 مرات بعدما سجل ماركوس راشفورد والفرنسي أنتوني مارسيال والبديل البرازيلي فريد ثلاثية "الشياطين الحمر" أمس الثلاثاء ليقترب أكثر من رباعي المقدمة في البريميرليغ.