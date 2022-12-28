شاهد.. جامعة قطر تحوّل غرفة ميسي الفندقية في كأس العالم إلى متحف مصغر

أعلنت جامعة قطر عن تخصيص الغرفة التي أقام بها لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء فترة مونديال قطر، لتكون مُتحفًا مصغرًا للنجم المتوّج بلقب كأس العالم 2022 في قطر.

ونشرت حسابات الجامعة عبر منصات التواصل صورًا لمقر إقامة أبطال المنتخب الأرجنتيني، الذين استضافتهم جامعة قطر خلال كأس العالم 2022.

مقرّ إقامة أبطال المنتخب الأرجنتيني الذي استضافهم حرمنا الجامعي أثناء مونديال كأس العالم ⁧#قطر2022⁩ ⚽️🇶🇦 pic.twitter.com/bYhvPOq1sV — جامعة قطر (@QatarUniversity) December 27, 2022

وتوضّح الصور تزيين غرف أبطال العالم بصور الفريق وأرقام اللاعبين وقمصانهم، كما توضح إحدى الصور توقيع اللاعبين.

مقرّ إقامة أبطال المنتخب الأرجنتيني الذي استضافهم حرمنا الجامعي أثناء مونديال كأس العالم ⁧#قطر2022⁩ ⚽️🇶🇦 pic.twitter.com/YaufDOuvHC — جامعة قطر (@QatarUniversity) December 27, 2022

وعبر حسابها على إنستغرام، نشرت جامعة قطر مقطعًا مرئيًا لمقر إقامة لاعبي الأرجنتين، والذي قضوا فيه أيامهم التي انتهت بحصدهم لقب العُمر الثالث للأرجنتين، والعودة بكأس العالم.

وأقامت بعثة منتخب الأرجنتين في الفندق المقام داخل جامعة قطر طوال فترة مشاركتهم في مونديال قطر، الذي تُوّج فيه "التانغو" بطلًا للعالم بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح، وليرفع ليونيل ميسي الكأس لأول مرة في تاريخه.