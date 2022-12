شاهد- هدف أغرب من الخيال.. فريق بأكمله يترك الكرة وينام بالملعب لتمكين منافسه من التسجيل

شهدت إحدى المباريات في جنوب أفريقيا تسجيل هدف غريب، أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولفت انتباه وسائل الإعلام العالمية.

وأقيمت تلك المباراة يوم الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وجمعت بين فريقي فاندا وإسيثمبيو في إحدى بطولات الهواة بجنوب أفريقيا.

وحسب مقطع فيديو لاقى رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل، فقد كانت الكرة في حوزة أحد لاعبي إسيثمبيو في النصف الخاص بالفريق المنافس.

وخلال الوقت بدل الضائع من المباراة، ترك اللاعب الكرة التي كانت بحوزته واستلقى على الأرض، ثم تبعه بقية زملائه، إذ ارتمى جميع اللاعبين على ظهورهم، باستثناء حارس المرمى.

وفي هذه الأثناء سيطر أحد لاعبي فاندا على الكرة، وقطع المسافة كاملة اتجاه مرمى إسيثمبيو، ومرّ من بين جميع اللاعبين الممددين على الأرض، ووضع الكرة داخل الشباك، مسجلا هدف فريقه الوحيد، كما سُمع في خلفية الفيديو صوت ضحكات في ملعب المباراة.

A game of dominoes: an exhibition by Isithembiso at the #PhillysGames

Unmatched and a flavour of football like no other 🤣🤣😴 pic.twitter.com/qXepts3WWn

