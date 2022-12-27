موهبة فذة لوريث ميسي.. فيديو مليوني يجتاح مواقع التواصل لابن قائد منتخب الأرجنتين

فازت الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 يوم 18 الشهر الجاري، بعد تغلبها على فرنسا بركلات الترجيح. وخلال الاحتفالات، انتشر مقطع فيديو لماتيو نجل ليونيل ميسي، الذي كشف عن موهبة كروية فذة.

ويظهر مقطع الفيديو -الذي اجتاح موقع "تيك توك" (TikTok)- الابن الثاني لقائد منتخب الأرجنتين بينما يراوغ باوتي غوميز (نجل بابو غوميز) مع القليل من المهارة، ليكشف أنه ورث موهبة الأب حتى في سن السابعة.

والشخص الوحيد الذي تمكن من إيقاف ماتيو ميسي -حسب مقطع الفيديو المصور- هو أحد أفراد عائلته.

إذ أوقف تياغو (أكبر أبناء ميسي) ماتيو بخطف الكرة بشكل جيد، بينما كان يستمتع بوقته مع بقية أطفال نجوم ألبيسيليستي.

وشوهد الفيديو حتى الآن أكثر من 3 ملايين مرة، وردت الجماهير الأرجنتينية بأفضل طريقة ممكنة على فيديو ابن ميسي.

فتتوقع جماهير منتخب "التانغو" -حسب صحفية "ماركا" الإسبانية- مستقبلا واعدا لنجل من يصفونه بأنه "أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور".