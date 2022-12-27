موعد عودة ميسي إلى باريس سان جيرمان

من المقرر أن يحظى النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي براحة لبضعة أيام أخرى في بلاده، بعد فوزه ببطولة كأس العالم في فيفا قطر 2022.

وقال المدير الفني للنادي الباريسي كريستوف غالتييه -في مؤتمر صحفي في باريس اليوم الثلاثاء تعليقًا على مباراة الفريق أمام ستراسبورغ غدًا الأربعاء- إن قائد المنتخب الأرجنتيني لن يعود إلى النادي قبل مطلع العام الجديد، مشيرًا إلى أنه تقرر منحه راحة حتى مطلع الشهر المقبل.

وكان ميسي عاد بعد نهاية المونديال بقطر في 18 من الشهر الجاري مع المنتخب إلى الأرجنتين، حيث استقبله نحو 5 ملايين مشجع في الشوارع والميادين في بوينس آيرس، قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في روساريو.

من ناحية أخرى، أعرب غالتييه عن اعتقاده بأن من غير الممكن أن تكون هناك إشكالية في عودة اللقاء بين ميسي وزميله الفرنسي الدولي كيليان مبابي، حتى بعد تعرض الأخير للسخرية من الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، مشيرًا إلى أنه لم يكن ميسي الذي فعل هذا "لا داعي لإدخال الأمور في بعضها البعض".

وبينما لم يعد ميسي إلى سان جيرمان بعد، فإن مبابي عاد إلى النادي وأصبح جاهزًا للمشاركة بعد الهزيمة المريرة في نهائي بطولة كأس العالم أمام الأرجنتين بركلات الجزاء الترجيحية، كما عاد -أيضًا- النجم البرازيلي نيمار الذي ودّع المونديال مع منتخب بلاده أمام كرواتيا في ربع نهائي البطولة.

وأكد غالتييه أن مبابي ونيمار يرغبان في العودة إلى اللعب سريعًا، لكنه لفت إلى ضرورة البحث عن مرحلة في الموسم يمكن فيها تعويض اللاعبين الذين شاركوا في المونديال عن فترة الراحة القصيرة.