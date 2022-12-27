كابيلو: رونالدو أصبح مشكلة للفرق وميسي الأفضل في العالم وحارس الأرجنتين غبي

تتواصل الانتقادات اللاذعة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأحدثها من المدرب الإيطالي فابيو كابيلو الذي علق على فوز الأرجنتين بمونديال قطر أيضا.

وأجرى كابيلو مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، حلل فيها بعمق ما يفكر فيه بشأن وضع رونالدو، وخلص إلى أن ما فعله النجم البرتغالي مع الفرق التي لعب لها ومن ذلك مشاكله الأخيرة مع مانشستر يونايتد "أفقده مصداقيته".

ووجّه كابيلو المدرب السابق لميلان وريال مدريد وروما ومنتخب إنجلترا نقدا قاسيًا قال فيه "نحن لا نتحدث عن اللاعب، ولكن عن اللحظة، لقد كان متغطرسًا، وكان يجول ويعرض نفسه دون أن يجد أي شخص يصدقه. لقد أصبح مصدر إزعاج للفريق".

كما سئل كابيلو أيضا عن فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر وعلى وجه الخصوص عن الاحتفالات التي ركز فيها على حارس المرمى ديبو مارتينيز إذ وصفه بأنه "غبي".

وعلى العكس من ذلك، قال عن ليونيل ميسي إنه "كان أحد أفضل اللاعبين في العالم حتى دون أن يشارك في كأس العالم"، وإن "بيليه ودييغو مارادونا وميسي فعلوا أشياء لا يفكر فيها الآخرون حتى".