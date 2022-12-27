شاهد.. إيثان مبابي شقيق كليان يشارك لأول مرة مع الفريق الأول لسان جيرمان

خطف إيثان شقيق كيليان مبابي الأصغر نجم باريس سان جيرمان، أنظار مسؤولي النادي الباريسي خلال فترة توقف الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب منافسات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وانضم إيثان (15 عامًا) لتدريبات الفريق الأول لسان جيرمان، وظهر بمستوى لافت، كما شارك في المباريات الودية، استعدادًا لاستئناف الدوري الفرنسي.

إيثان مبابي يشارك في مباريات باريس سان جيرمان

وذكرت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية، أن إيثان مبابي استثمر غياب اللاعبين الدوليين، وشارك لأول مرة بقميص الفريق الأول للفريق الباريسي في مباراتين وديتين.

وظهر إيثان في المباراة الودية للفريق الباريسي والتي أقيمت في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري ضد فريق "باريس إف سي"، وانتهت بفوز الأول 2-1، ودخل بديلًا مع بداية الشوط الثاني.

وبعدها بخمسة أيام، لعب إيثان 22 دقيقة من المباراة الودية الثانية، والتي جرت ضد كويفيلي، وفاز فيها باريس سان جيرمان 3-1.

وتؤكد الصحيفة الإسبانية أنه وبمجرد عودة جميع اللاعبين الدوليين، سيعود إيثان مجددًا للتدرب مع فريق الشباب بالنادي الباريسي.

وظهر شقيق كيليان في 5 مباريات مع باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب، وصنع هدفين.

وتشير "ماركا" إلى أن مسألة وجود إيثان مع شقيقه كيليان في تدريبات الفريق الأول لباريس تبدو مغرية، خاصة وأن أسلوب لعب كل واحد منهما مختلف عن الآخر.

Retour aux affaires à l’entraînement pour la team Ethan Mbappé✅🌟 pic.twitter.com/YxVaROK6aF — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) December 19, 2022

ويلعب إيثان بقدمه اليسرى على عكس كيليان، كما يفضّل الأول اللعب في العمق أو خط الوسط، على عكس شقيقه الذي يلعب دائمًا على اليسار.

وأصبح إيثان لاعبًا في باريس سان جيرمان منذ صيف 2017، وتدرّج في الفئات السنية المختلفة، وصولًا إلى فريق تحت 19 عامًا.

ويمتد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى يونيو/حزيران 2024، واستدعي لمنتخب فرنسا للشباب.

عودة كيليان مبابي

يُذكر أن شقيقه كيليان انتظم في تدريبات باريس سان جيرمان مباشرة بعد المشاركة مع منتخب فرنسا في منافسات كأس العالم، وحصد جائزة هداف البطولة برصيد 8 أهداف، بينما اكتفى منتخب بلاده باحتلال الوصافة خلف الأرجنتين.

🔙 @KMbappe عاد إلى مركز التدريبات هذا الأربعاء للاستعداد للنصف الثاني من الموسم! 💪❤️💙

pic.twitter.com/2imHoKBR3Q — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) December 21, 2022

وبات كيليان أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية لكأس العالم، منذ الإنجليزي جيوف هورست الذي سجل ثلاثيته في شباك ألمانيا بنهائي مونديال 1966.