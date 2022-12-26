يتصدرها رونالدو وثنائي منتخب المغرب.. 12 صفقة متوقعة في "الميركاتو" الشتوي

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الجديد، ومع أول أيامه يفتح سوق الانتقالات الشتوية أبوابه للأندية الراغبة في ضم لاعبين والتخلص من آخرين.

ولعل ما يميز "الميركاتو" الشتوي هذا العام أنه يأتي بعد حوالي أسبوعين من انتهاء منافسات كأس العالم 2022 في قطر، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في رفع القيمة السوقية لبعض اللاعبين وانخفاض قيمة آخرين بناء على ما قدموه خلال المونديال.

ويترقب عشاق كرة القدم في العالم تحركات الأندية خلال يناير/كانون الأول 2023 وقدرتها على التعاقد مع اللاعبين الذين تحتاج إليهم، في ظل توفر نجوم عالمية، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والأوروغوياني لويس سواريز، وغيرهم من النجوم الشباب الذي تلهث الأندية للحصول على خدماتهم.

12 صفقة شتوية تنتظر الحسم

وخلال السطور التالية نسلط الضوء على أبرز 12 صفقة تنتظر الحسم في يناير/كانون الأول من العام القادم، من بينها ثنائي مغربي.

كريستيانو رونالدو

تدرب "الدون" لعدة أيام في مركز تدريبات ريال مدريد المعروف باسم "فالديبيباس" بعد خروج منتخب بلاده من ربع نهائي مونديال قطر، تمهيدا للانتقال إلى وجهته المقبلة.

وأعلن مانشستر يونايتد فسخ عقد كريستيانو بالتراضي بين الطرفين في نوفمبر/كانون الثاني 2022 بعد التصريحات التي أدلى بها الثاني وهاجم فيها إدارة النادي والمدرب السابق والحالي "للشياطين الحمر".

وتُجمع وسائل إعلام عديدة على أن كريستيانو يقترب بشدة من التوقيع على عقد قياسي مع النصر السعودي، وسيلعب خلاله موسمين ونصف مقابل 500 مليون يورو، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي للصفقة.

كريستوفر نكونكو

غاب المهاجم الفرنسي الشاب عن مونديال قطر بسبب إصابة في الرباط الخارجي للركبة تعرض لها عقب تدخل من مواطنه إدوارد كامافينغا خلال تدريبات "الديوك".

ومع ذلك يمكن حسم مستقبل مهاجم لايبزيغ الألماني مع فتح نافذة الانتقالات الشتوية بعد أيام، خاصة في ظل رغبة تشلسي الإنجليزي في التعاقد معه.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق اللاعبين أن هناك اتفاقا نهائيا بين لايبزيغ وتشلسي يقضي بانتقال نكونكو من الأول إلى الثاني، مع تبقي الإعلان الرسمي فقط.

إنزو فيرنانديز

ارتفعت أسهم اللاعب الأرجنتيني بعد تألقه اللافت في مونديال قطر، وليس ذلك فحسب، بل نجح في التتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ "التانغو".

وكان فيرنانديز قد وصل من ريفر بليت الأرجنتيني إلى بنفيكا البرتغالي في الصيف الماضي مقابل 12 مليون يورو فقط، لكن سعره تضاعف كثيرا بعد المونديال.

وأغرى تألق اللاعب في كأس العالم نادي ليفربول للتعاقد معه في يناير/كانون الثاني المقبل، وهو على استعداد لدفع 70 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات أفضل لاعب شاب في المونديال.

كما دخل فيرنانديز دائرة اهتمام ريال مدريد الساعي بدوره إلى التعاقد معه في حال فشل في ضم الشاب الإنجليزي جود بيلنغهام من بوروسيا دورتموند.

جواو فيليكس

فتح أتلتيكو مدريد الباب أمام رحيل لاعبه البرتغالي في الشتاء، كما أن فيليكس نفسه قال في وقت سابق إنه سيتحدث مع إدارة ناديه بشأن هذا الأمر بعد انتهاء كأس العالم.

ويسعى أرسنال إلى التعاقد مع فيليكس من أجل تعويض غياب البرازيلي المصاب غابرييل جيسوس، لكن إدارة "الغانزر" لم تخاطب نظيرتها في "الروخي بلانكوس"، والتي تريد مقابل لاعبها البرتغالي 100 مليون يورو، على اعتبار أنها تعاقدت معه من بنفيكا مقابل 127 مليون يورو في عام 2019.

إيسكو

أعلن نادي إشبيلية فسخ عقده مع إيسكو الذي انضم إليه في الصيف الماضي بطلب من المدرب السابق جولين لوبيتيغي، لكنه رحل بعد توتر علاقته مع المدير الرياضي مونشي.

وبعد أن لعب 19 مباراة مع إشبيلية سجل خلالها هدفا وحيدا وقدم 3 تمريرات حاسمة يبدو أن إيسكو سيلحق بلوبيتيغي إلى وولفرهامبتون الإنجليزي.

عز الدين أوناحي

قدّم الدولي المغربي أوراق اعتماده في مونديال قطر، وكان إحدى المفاجآت السارة لكأس العالم مع "أسود الأطلس" وحظي بإشادات كبيرة، أبرزها من مدرب منتخب إسبانيا المقال لويس إنريكي.

وقبل عام ونصف فقط كان أوناحي لاعبا في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي مع أفرانش، وحاليا يدافع عن ألوان أنجيه.

واعترف رئيس أنجيه سعيد شعبان بأن ناديه تلقى عدة عروض من أندية في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا من أجل أوناحي، لكن صحيفة "ماركا" (Marca) أكدت أن ليستر سيتي وضع بالفعل مبلغ 45 مليون يورو على طاولة النادي الفرنسي، كما أن نابولي الإيطالي يسعى بكل قوة لضم اللاعب.

كودي غاكبو

برز مهاجم آيندهوفن خلال مباريات الدور الأول من مونديال قطر، وأحرز 3 أهداف متتالية في شباك السنغال والإكوادور وقطر.

وترك غاكبو انطباعا رائعا عنه كأحد أهم المهاجمين في كأس العالم، ولكن قبل ذلك كان الهولندي مطمعا لأندية الدوري الإنجليزي باعتراف مدربه رود فان نيستلروي.

ويبدو أن مانشستر يونايتد على استعداد تام للتعاقد مع غاكبو في "الميركاتو" الشتوي، لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو.

لويس سواريز

على الرغم من خبرته الكبيرة واعتباره من أهم المهاجمين في العالم فإن مهاجم أوروغواي لا يلعب لأي نادٍ حاليا.

وعاد سواريز إلى نادي ناسيونال في أوروغواي الصيف الماضي، وحقق معه لقب الدوري المحلي، وانتهى عقده قبل بداية كأس العالم فيفا قطر 2022 بأيام قليلة.

وتشير صحيفة "ماركا" (Marca) إلى أن سواريز لن يعود إلى أوروبا مجددا، وهو في طريقه للانضمام إلى أحد أندية الدوري الأميركي للمحترفين، في وقت يحاول نادي غريميو البرازيلي إقناعه بالانضمام إليه.

سفيان أمرابط

يعد أمرابط أحد أبرز لاعبي منتخب المغرب في مونديال قطر، لدرجة أن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون نزل إلى غرفة ملابس "أسود الأطلس" بعد مباراة نصف النهائي كي يهنئه على ما قدمه خلال البطولة، وليخبره أيضا أنه "أفضل لاعب خط وسط في البطولة".

في الصيف الماضي كان متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي قريبا من التوقيع لتوتنهام هوتسبير، والآن هو مطمع للعديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ليفربول الذي أبدى استعداده لدفع 40 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

يوسف موكوكو

يعلم بوروسيا دورتموند أن عقد لاعبه الشاب البالغ من العمر 18 عاما ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، وعليه فإنه يسعى جاهدا من أجل تمديده.

لكن ذلك لن يكون سهلا في ظل أطماع بايرن ميونخ، بالإضافة إلى أن وكيل أعماله باتريك ويليامز اعترف علانية بأن موكله على رادار معظم الأندية الكبرى، ولكن "لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق".

يوشكو غفارديول

لا يفكر لايبزيغ في التفريط بخدمات المدافع الكرواتي الشاب، لكنه في الوقت نفسه عليه أن يواجه أطماع الأندية الأوروبية الكبيرة الراغبة في ضمه.

وحسب تقارير عدة، فإن ناديي مانشستر سيتي وتشلسي المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز على استعداد تام للتعاقد مع غفارديول في السوق الشتوية المقبلة.

لكن وكيل المدافع البالغ من العمر 20 عاما نفى وجود أي اتفاق حتى اللحظة، وقال "لسنا في عجلة من أمرنا، لدى يوشكو عقد طويل الأمد مع لايبزيغ".

بديل لمانويل نوير في بايرن ميونخ

وضعت الإدارة الرياضية في النادي "البافاري" مسألة التعاقد مع حارس مرمى على رأس أولوياتها في "الميركاتو" المقبل، لتعويض الحارس نوير الذي انتهى موسمه بسبب إصابة تعرض لها في الساق.

وجهزت الإدارة قائمة تضم عدة أسماء من أجل التعاقد مع أحدها في الفترة القادمة، وعلى رأسها المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، والسويسري يان سومر حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ، والكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش من دينامو زغرب، وجميعهم تألقوا في كأس العالم الأخيرة بقطر.