تصرفاته بعد تتويج الأرجنتين بمونديال قطر أغضبت مدرب أستون فيلا.. إيمري ينوي التخلص من مارتينيز والتعاقد مع بونو

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب "التانغو" وأستون فيلا الإنجليزي، بات شخصًا غير مرغوب فيه في النادي الإنجليزي؛ بسبب التصرفات التي بدرت منه خلال الاحتفال بالتتويج بكأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وأثار مارتينيز الجدل خلال وعقب تتويجه مع منتخب بلاده بكأس العالم، وتعرض لانتقادات لاذعة من الصحافة الفرنسية والعديد من اللاعبين السابقين بسبب تعمده إهانة منافسه كيليان مبابي أثناء احتفاله بالتتويج.

ولعب مارتينيز دورًا بارزًا في تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد بفضل تدخلاته الحاسمة، وبالتحديد في النهائي أمام فرنسا، كما تصدى لثلاث ركلات ترجيح خلال مباراتي ربع النهائي والنهائي أمام هولندا ومنتخب "الديوك" على الترتيب.

بيع مارتينيز

وعلى الرغم من ذلك، يودّ مدرب "الفيلانز" الإسباني أوناي إيمري التخلّص من مارتينيز خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني 2023، طبقًا لموقع "إستاديو ديبورتيفو" الإسباني.

ويأتي هذه القرار المفاجئ من المدرب الإسباني؛ بسبب تصرفات مارتينيز "المسيئة" خلال احتفالاته مع زملائه بالتتويج بكأس العالم، حسب الموقع الإسباني.

🚨 Unai Emery is 'desperate' to sell Argentina World Cup winner Emiliano Martinez pic.twitter.com/dq1rm7fLP8 — SPORTbible (@sportbible) December 24, 2022

وأكد أن إيمري والنادي -أيضًا- يشعران بالاستياء من تصرفات مارتينيز، خاصة ضد اللاعبين الفرنسيين كيليان مبابي وأورولين تشاواميني، لدرجة أن حارس الأرجنتين أصبح هدفًا لانتقادات الصحافة الأوروبية.

وسخر مارتينيز أكثر من مرة من مبابي، وكان أبرزها حمله دمية عليها وجه لاعب باريس سان جيرمان خلال احتفالات التتويج، كما اعترف بتلاعبه في أعصاب لاعب ريال مدريد "الصبي" تشاواميني، قبل تسديد ركلة الترجيح.

ويريد إيمري رحيل مارتينيز عن أستون فيلا في "الميركاتو الشتوي"، مع العلم أن العلاقة بين الثنائي كانت متوترة جدًا خلال عملهما معًا في أرسنال.

وعليه فإن كل المؤشرات توحي إلى وضع إيميليانو مارتينيز في السوق، وبكل تأكيد ستتسابق الأندية على ضمه بالنظر إلى ما قدمه خلال مونديال قطر.

ولعب مارتينيز -(30 عامًا)- المباريات السبع للأرجنتين في مونديال قطر، واهتزت شباكه خلالها 8 مرات: 3 منها في النهائي بتوقيع مبابي، بينما خرج بشباك نظيفة في 3 مباريات.

وعلى إثر ذلك، نال مارتينيز المُلقب بـ"ديبو"، جائزة القفاز الذهبي، ليصبح أفضل حارس مرمى في النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم.

ياسين بونو البديل

في السياق ذاته، يخطط إيمري إلى تعويض مارتينيز بالتعاقد مع حارس مرمى إشبيلية (فريق إيمري السابق) المغربي ياسين بونو، الذي لمع -كذلك- في المونديال الأخير.

وقاد بونو منتخب المغرب لإنهاء مشاركته السادسة في كأس العالم بالمركز الرابع، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية والأفريقية.

وشارك بونو في 6 مباريات في مونديال قطر، وغاب عن مباراة وحيدة، وكانت ضد بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات، بسبب إصابته، قبل لحظات من بداية ذلك اللقاء.

وخلال هذه المباريات الست اهتزت شباك بونو 5 مرات فقط، بينما تصدى لركلتي ترجيح أمام منتخب إسبانيا في دور ثمن النهائي، كما خرج بشباك نظيفة في 3 مباريات أيضًا.