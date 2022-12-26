شاهد- تبلغ قيمتها 300 ألف دولار.. جورجينا تهدي رونالدو سيارة فاخرة بمناسبة "الكريسماس"

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدية فاخرة من خطيبته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، وهي عبارة عن سيارة من نوع "رولز رويس" تبلغ قيمتها نحو 300 ألف دولار أميركي، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد.

ونشرت خطيبة رونالدو -عبر حسابها في "إنستغرام"- مقطع فيديو تضمن لحظة الاحتفال وتقديم الهدية للاعب البرتغالي، بالإضافة إلى هدايا أخرى لأطفال رونالدو الأربعة.

وحرصت جورجينا على تغليف هذه الهدية بحزام أحمر، واستعراض لحظة الكشف عنها أمام رونالدو الذي بدا سعيدا وكان يحمل طفلته، قبل أن يظهروا جميعا داخل السيارة في آخر المقطع.

ونشر النجم البرتغالي وخطيبته صورا وفيديو يوثق اللحظة على حسابهما الرسمي في "إنستغرام".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (dailymail) أن هذه السيارة الهدية تبلغ قيمتها حوالي 250 ألف جنيه إسترليني (300 ألف دولار) وقد أُضيفت إلى أسطول كبير من السيارات التي يمتلكها لاعب مانشستر يونايتد السابق.

وكانت جورجينا أهدت رونالدو سيارة فاخرة قبل سنوات من نوع "بوغاتي" لكنها تحطمت إثر حادث مروري في مدينة مايوركا الإسبانية العام الماضي، بعدما فقد سائقها -وهو أحد معاوني اللاعب- السيطرة عليها، حيث واصلت طريقها حتى اصطدمت بجدار منزل.

والعام الماضي، احتفل رونالدو بعيد ميلاده الـ 36 بشراء سيارة فارهة ونادرة من نوع "بوغاتي سينتوديتشي" يبلغ ثمنها 8 ملايين يورو.

يذكر أن رونالدو لا يرتبط بأي ناد حاليا، وسط تقارير متزايدة الأيام الأخيرة عن قرب انتقاله لنادي النصر السعودي في صفقة ضخمة قد يحصل بموجبها على 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وذكرت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية أن هناك اتفاقا بين رونالدو والنصر على الانتقال لموسمين ونصف الموسم بداية من يناير/كانون الثاني المقبل، بينما أوضحت صحيفة "آس" (as) أن رونالدو سيوقع عقدا حتى عام 2030 ليصبح سفيرا لملف تنظيم السعودية ومصر واليونان كأس العالم 2030.