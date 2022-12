يحظى بدعم الظاهرة رونالدو.. زيدان يتصدر المرشحين لتدريب منتخب البرازيل

يتصدر الفرنسي زين الدين زيدان قائمة المرشحين لقيادة منتخب البرازيل، خلفًا للمدرب المحلي تيتي، الذي ترك المنصب بعد إقصاء "السامبا" من كأس العالم 2022 في قطر.

وذكرت صحيفة "ليكيب" (lequipe) الفرنسية، أن زيدان يلبي جميع الشروط التي يريدها الاتحاد البرازيلي من أجل هذه المهمة.

ووضع الاتحاد البرازيلي عينه على مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكن الثاني أكّد رغبته في الاستمرار بعمله مع "الميرنغي"، ولا يفكر في أي وظيفة أخرى.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن زيدان يفي بجميع متطلبات البرازيليين، وهي أنه مدرب أجنبي، وغير مرتبط مع أي ناد أو منتخب حاليًا، ولديه مشروع رياضي واضح.

لكن ذلك متوقف على القرار الذي سيتخذه مدرب منتخب فرنسا مواطنه ديديه ديشامب، إذا ما كان سيبقى في منصبه، أو سيرحل عنه.

وفي حال استقالة ديشامب، فإن المرشح الأول لتدريب "الديوك" هو زيدان، وهي الوظيفة التي يسعى إليها "زيزو" منذ فترة طويلة.

🚨🥇| The option of Zidane attracts the Brazilian National Team. @lequipe pic.twitter.com/Bx5EcngaB0

— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 25, 2022