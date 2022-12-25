صحيفة سعودية تكشف الجهة الممولة لصفقة رونالدو.. هل يحضر "صاروخ ماديرا" ديربي الرياض بين النصر والهلال؟

تختتم منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم غدا الاثنين بـ5 لقاءات أهمها لقاء ديربي العاصمة الذي يستضيف فيه النصر فريق الهلال بملعبه مرسول بارك، وسط تكهنات بشأن إمكانية حضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المباراة من أرض الملعب.

ويتصدر النصر جدول الترتيب بـ22 نقطة بالتساوي مع الشباب وبفارق نقطتين عن الهلال والتعاون.

وكشف موقع "لا تاردي" الإسباني عن إمكانية وجود رونالدو في ملعب "مرسول بارك" غدا الاثنين لمتابعة ديربي الرياض بين النصر والهلال.

وذكر الموقع الإسباني في تقريره أن "رواية مستقبل كريستيانو رونالدو على وشك الوصول إلى فصلها الأخير حيث اقترب من الانضمام لنادي النصر السعودي".

وأوضح الموقع وفقا لمصادر وصفها بالمقربة، أن "رونالدو سيحضر الاثنين في مباراة الكلاسيكو بين النصر والهلال، كضيف شرف بارز لممثلي ناديه المقبل".

وكانت صحيفة "عكاظ" كشفت أمس السبت عن الجهة التي ستمول انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت "عكاظ" إلى أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر توصلت إلى اتفاق مع رونالدو ووكيل أعماله خورخي مينديز حول المقابل المادي وكافة بنود الصفقة، ويتبقى فقط إنهاء الإجراءات النهائية، ثم الإعلان الرسمي ويحتمل أن يتم مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت "عكاظ" أن صفقة النصر الضخمة سيتم تمويلها بواسطة إحدى الشركات الراعية لنادي النصر، بعقد إستراتيجي متكامل يمتد 3 أعوام، حتى 2025.

وتردد أن النصر قدم لرونالدو عرضا للتوقيع مع الفريق لمدة موسمين ونصف الموسم، بلغت قيمته 200 مليون يورو للموسم الواحد، أي 500 مليون يورو خلال فترة عقده مع النصر السعودي، بما في ذلك الراتب وعقود الإعلانات.

وبحسب صحيفة "ماركا"، أن هناك اتفاقا بين رونالدو والنصر على الانتقال لموسمين ونصف الموسم بداية من يناير/كانون الثاني المقبل، بينما أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن رونالدو سيوقع حتى 2030 ليصبح سفيرا لملف تنظيم السعودية ومصر واليونان كأس العالم 2030.

بدورها، أكدت صحيفة "ريكورد" أن سبب تأخر حسم رونالدو موقفه من الانتقال للنصر هو رغبة اللاعب في الاستمرار بالملاعب الأوروبية والانتقال لناد يشارك في دوري أبطال أوروبا بالنصف الثاني من الموسم الحالي.