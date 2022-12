بعد اقتراب رونالدو.. نادي النصر السعودي يتحرك للتعاقد مع نجم تشلسي

يسعى نادي النصر السعودي للتعاقد مع الدولي الفرنسي نغولو كانتي، متوسط ميدان تشلسي الإنجليزي، وضمّه إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد التقارير التي أشارت إلى قرب اتمام اتفاقه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويرتبط كانتي بعقد مع "البلوز"، ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2023، الأمر الذي يسمح للاعب التفاوض مع أي فريق يرغب في الاستفادة من خدماته في يناير/كانون الثاني المقبل، دون الرجوع إلى إدارة النادي "اللندني".

وأكّد موقع "فوتو ميركاتو" (footmercato) الفرنسي، أن كانتي مرشح بقوة للانتقال لنادي النصر، الذي بات اسمه يتردد على نطاق عالمي، في الآونة الأخيرة.

وجاء في تقرير الموقع الفرنسي: "بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو، الذي تسير الأمور بالنسبة له بشكل جيد، فإن نادي النصر مهتم جدًا بموقف كانتي، الذي سيكون حرًا في نهاية الموسم الحالي (2022-2023) مع تشلسي".

Al-Nasr wants to sign Kante. The player is not against playing in Saudi Arabia. Barcelona want to sign him as well as he’s free but the financial restrictions don’t favour the deal because of wages. pic.twitter.com/ItkrwmcldQ

— The Barca Index (@BarcaIndex) December 25, 2022