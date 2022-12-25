بعد اقتراب رونالدو.. نادي النصر السعودي يتحرك للتعاقد مع نجم تشلسي

يسعى نادي النصر السعودي للتعاقد مع الدولي الفرنسي نغولو كانتي، متوسط ميدان تشلسي الإنجليزي، وضمّه إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد التقارير التي أشارت إلى قرب اتمام اتفاقه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويرتبط كانتي بعقد مع "البلوز"، ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2023، الأمر الذي يسمح للاعب التفاوض مع أي فريق يرغب في الاستفادة من خدماته في يناير/كانون الثاني المقبل، دون الرجوع إلى إدارة النادي "اللندني".

النصر السعودي يريد كانتي

وأكّد موقع "فوتو ميركاتو" (footmercato) الفرنسي، أن كانتي مرشح بقوة للانتقال لنادي النصر، الذي بات اسمه يتردد على نطاق عالمي، في الآونة الأخيرة.

وجاء في تقرير الموقع الفرنسي: "بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو، الذي تسير الأمور بالنسبة له بشكل جيد، فإن نادي النصر مهتم جدًا بموقف كانتي، الذي سيكون حرًا في نهاية الموسم الحالي (2022-2023) مع تشلسي".

Al-Nasr wants to sign Kante. The player is not against playing in Saudi Arabia. Barcelona want to sign him as well as he’s free but the financial restrictions don’t favour the deal because of wages. pic.twitter.com/ItkrwmcldQ — The Barca Index (@BarcaIndex) December 25, 2022

ونقل الموقع عن مصدر في مجلس إدارة "العالمي"، قوله إن النادي مهتم بالتعاقد مع اللاعب، الذي لا يعارض الرحيل إلى المملكة العربية السعودية، ويريد استغلال إمكانية ضمه في صفقة انتقال حر.

ويستعد النصر للإعلان عن ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الأيام القليلة القادمة، مع فتح نافذة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني 2023، وفق وسائل إعلام أوروبية عديدة.

ومن أجل ذلك دخل "النصر" في سباق مع الوقت من أجل إفساح المجال لتسجيل رونالدو في قائمته، وكذلك إذا نجح في ضم كانتي، خاصة وأنه يضم في صفوفه ثمانية لاعبين أجانب، من بينهم الكاميروني فنسنت أبو بكر، والإسباني ألفارو غونزاليس.

وتتيح اللوائح الداخلية في المسابقات السعودية لكل فريق، تسجيل 7 لاعبين أجانب، ما يعني أن النصر مطالب بالتخلص من لاعبيْن إلى ثلاثة لاعبين من أجل كريستيانو، ومن بعده كانتي.

ويغيب كانتي عن الملاعب منذ إصابته مع تشيلسي يوم 14 أغسطس/آب الماضي، والتي حرمته من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتحيط الشكوك بمستقبل اللاعب الفرنسي -البالغ من العمر 31 عامًا- مع تشلسي، خاصة في ظل هذه الإصابة التي أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.

وحسب "فوتو ميركاتو" فإن نادي برشلونة -متصدر الدوري الإسباني حاليًا- أحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع كانتي، لكن الوضع المالي الصعب لا يصبّ في صالحه.

وانضم كانتي إلى تشيلسي في يوليو/تموز 2016 قادمًا من ليستر سيتي، ومنذ ذلك الوقت لعب الدولي الفرنسي بقيمص "البلوز" 262 مباراة، سجّل خلالها 13 هدفًا، وقدّم لزملائه 15 تمريرة حاسمة.

وتُوّج كانتي مع تشلسي بست بطولات؛ هي: الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مرة وحيدة، ومثلها بدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، والدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي.