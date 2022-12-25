أرقام قياسية حطمها ميسي في مونديال قطر

لم يكتفِ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيادة منتخب بلاده للظفر بأول كأس عالم منذ 36 عاما، ولم يفز فقط بجائزة أفضل لاعب في البطولة ويحتل المركز الأول في قائمة صناعة الأهداف.

فالبولغا -وكعادته- في مسيرته الكروية يحطم الأرقام القياسية ويسجلها باسمه ولم يخرج مونديال قطر عن سياق هذه المسيرة المظفرة.

وحطم ميسي هذه الأرقام في مونديال قطر: