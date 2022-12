ادعى الفرنسيون أنه سبب خسارتهم فاتهمهم بالجهل.. هل حكم نهائي المونديال ظالم أم مظلوم؟ وهل اللاعب الزائد يلغي الهدف؟

أثارت القرارات التحكيمية بالمباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر، موجة اعتراض فرنسية ضخمة وصلت لحد توجيه مذكرة ضد الحكم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موقعة من 200 ألف فرنسي يدعون فيها تسبب التحكيم في خسارتهم اللقب أمام الأرجنتين ويطالبون بإعادة المباراة.

تجاهل الفيفا تلك المذكرة ولم يعرها أي اهتمام، كما يبدو أن لجنة الحكام بالفيفا برئاسة الإيطالي لويجي كولينا منحت الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، الذي أدار المباراة النهائية، الضوء الأخضر للرد على الاتهامات الفرنسية بمحاباة الأرجنتين وتعرضهم للظلم (يمنع على الحكام الإدلاء بأي تصريح يخص قراراتهم بالمباريات دون تصريح من الاتحاد المنظم للمسابقة أو البطولة).

ودافع مارتشينياك عن نفسه في لقاء صحفي أكد فيه أن جميع قراراته صحيحة وأنه لم يرتكب أي أخطاء مؤثرة على نتيجة المباراة، وأنهم "يجهلون قانون كرة القدم"، وقال موجها كلامه للفرنسيين "بالنسبة لاحتساب الهدف الثالث للأرجنتين، ما هو التأثير الذي تسببه اللاعبون البدلاء حين تجاوزوا حدود الملعب للاحتفال بالهدف قبل دخول الكرة للشباك؟.. الفرنسيون يبالغون كثيرا".

وأضاف "لقد نسيت الصحف الفرنسية دراسة القوانين، كذلك لم يتحدث أحد عن هدف كيليان مبابي الذي سجله في وقت كان يوجد فيه 7 لاعبين من مقاعد البدلاء داخل أرضية الملعب".

واستعرض الحكم البولندي خلال حديثه في المقابلة الصحفية صورة من هاتفه المحمول تُظهر وجود بعض اللاعبين الفرنسيين داخل حدود الملعب، خلال تسجيل مبابي للهدف.

Szymon Marciniak, the referee for the World Cup Final, has responded to @lequipe’s criticism that Lionel Messi’s second goal shouldn’t have counted:

"The French didn't mention this photo, where you can see how there are seven Frenchmen on the pitch when Mbappé scores a goal.” pic.twitter.com/iJrx7qxAKu

— Dibya (@brown_walkers7) December 23, 2022