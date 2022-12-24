"فريق للمستقبل".. مانشستر يونايتد يجدد عقود 4 من نجومه حتى 2024

جدّد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقود 4 لاعبين حتى 2024، بينهم المهاجم ماركوس راشفورد، وفق ما أعلن مدربه الهولندي إريك تن هاغ اليوم السبت.

وجاء في بيان للنادي على موقعه "أكد إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أن النادي جدّد لمدة سنة واحدة عقود 4 لاعبين".

وكانت عقود راشفورد والظهيرين لوك شو والبرتغالي ديوغو دالو ولاعب الوسط البرازيلي فريد تنتهي في يونيو/حزيران 2023، أي مع نهاية الموسم الحالي.

وقال تن هاغ "نحن سعداء لأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، وهؤلاء اللاعبون (لديهم) مساهمة كبيرة في هذا الاتجاه. نريد أن نتطور، نريد دعم هؤلاء اللاعبين ونريدهم أن يبقوا في خطتنا".

وأردف "نريد بناء فريق للمستقبل، لسنوات أطول، ويجب أن يكون هؤلاء اللاعبون جزءًا منه".

تخرّج راشفورد (25 عامًا) في أكاديمية يونايتد والتحق بالفريق الأول منذ 2015، بينما انضم دالو وفريد إلى الشياطين الحمر في 2018 وشو في 2014.

خاض الفريق مباراته الأولى الخميس منذ انفصاله عن البرتغالي كريستيانو رونالدو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية الأربعاء ضد بيرنلي (2-0)، وسجل راشفورد هدفًا فرديًّا رائعًا بعد أن انطلق من منتصف الملعب متجاوزًا عدة لاعبين قبل أن يتوغل ويسجل من داخل المنطقة.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف نوتنغهام فوريست الثلاثاء ضمن المرحلة 17، مع استئناف البريميرليغ إثر التوقف لكأس العالم في قطر.