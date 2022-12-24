غوارديولا مستنكرا: لاعبي عاد للتو من كأس العالم بوزن زائد وغير مؤهل للمشاركة في التدريبات والمباريات

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن لاعب وسط منتخب إنجلترا كالفن فيليبس عاد للتو من كأس العالم ووزنه زائد وغير جاهز للتدريب أو اللعب.

ولعب فيليبس فقط لمدة 40 دقيقة في المونديال الذي أقيم في قطر عندما شارك بديلا لأحد زملائه، كما أنه لم يشارك أساسيا من البداية مع سيتي منذ انضمامه إليه قادما من ليدز يونايتد في نهاية الموسم الماضي بسبب إصابة في الكتف.

وسيستأنف سيتي صاحب المركز الثاني بين فرق الدوري الممتاز الـ20 نشاطه في البطولة المحلية عندما يحلّ ضيفا على ليدز يونايتد الأربعاء المقبل، وسيغيب عن صفوفه أيضا فيليبس (27 عاما).

وعن ذلك قال غوارديولا "هو غير مصاب، لقد عاد للتو. لا أعرف (لماذا) حالته لا تؤهله للمشاركة في التدريبات والمباريات!".

وأضاف المدرب الإسباني المخضرم قوله "ولهذا السبب لا يمكنه اللعب. عندما يكون جاهزا فإنه سيلعب، سيلعب لأننا نحتاجه، نحتاجه بشدة".

وقال غوارديولا الذي يسعى فريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة في آخر 6 سنوات إنه سيتحدث بشكل شخصي مع فيليبس الذي "يعاني من زيادة الوزن أيضا".

وبعد العودة للمباريات عقب كأس العالم، انتصر سيتي على ليفربول 3-2 وتأهل لدور الثمانية في كأس رابطة المحترفين المحلية الخميس الماضي.