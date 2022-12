هدية أمير قطر.. سياسي عماني يعرض مليون دولار لشراء بشت ميسي أثناء التتويج بكأس العالم

شهدت مراسم تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر 2022، الأحد الماضي، حدثا حظي باهتمام كبير في وسائل الإعلام العالمية وتفاعلا منقطع النظير على منصات التواصل عندما "قلد" أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قائد منتخب "التانغو" ليونيل ميسي "البِشْت" العربي التقليدي الأسود المطرّز بخيوط ذهبية، قبل أن يرفع كأس العالم، حيث وضعه على كتفيه ليلبسه في إحدى أبرز لقطات ختام المونديال المثير.

وكشفت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن البشت القطري يكتسي أهمية بالغة في العالم العربي ويرمز هذا الرداء للملوك والثروة والفروسية والحكمة حسب الثقافة العربية، ومن المرجح أن يكون وضع البشت على كتفي شخص ما هو أعلى تكريم يمكن أن يقدمه أي شخص في العالم العربي، فما بالك عندما يضعه أمير قطر على كتفي نجم كأس العالم وقائد الأرجنتين ميسي.

وأضافت الصحيفة أن ارتداء ميسي البشت العربي التقليدي أيقظ الرغبة لدى عدد من الأثرياء العرب الراغبين في الحصول عليه بأي ثمن، حيث قدم العماني أحمد البرواني وهو محام وعضو في مجلس الشورى عرضًا مغريا لميسي من أجل الحصول على ذلك الرداء.

ونشر البرواني تغريدة على حسابه في موقع تويتر يطلب فيها أن يبيعه ميسي البشت قائلا "صديقي ميسي.. من سلطنة عمان أبارك لكم فوزكم بكأس العالم قطر 2022. أبهرني الأمير تميم بن حمد وهو يُلبسك البشت العربي، رمز الشهامة والحكمة، ميسي أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك البشت".

صديقي ميسي..

من #سلطنة_عمان أبارك لكم فوزكم بـ #كأس_العالم_قطر_2022

أبهرني الأمير @TamimBinHamad وهو يُلبسك #البشت_العربي ،رمز الشهامة والحكمة.#ميسي

أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك #البشت#Messi𓃵

I'm offering you a million $ to give me that bisht@TeamMessi pic.twitter.com/45BlVdl6Fh

— أحـمَـد الـبـَروانـي (@AhmedSAlbarwani) December 20, 2022