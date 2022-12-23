قرعة كأس إسبانيا.. مواجهات سهلة للكبار أبرزها لريال مدريد وبرشلونة

أسفرت قرعة الدور الثالث لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم عن مواجهات سهلة للكبار، أبرزها لريال مدريد وغريمه برشلونة.

وانضمت أندية ريال مدريد بطل الدوري وبرشلونة وصيفه وريال بيتيس بطل مسابقة الكأس وفالنسيا وصيفه، وهو الرباعي الذي سيخوض الكأس السوبر في الفترة بين 11 و14 يناير/كانون الثاني المقبل، إلى الأندية الـ28 المتأهلة إلى الدور الثالث.

وجاء ريال مدريد في مواجهة كاسيرينيو من درجة الهواة والذي أطاح جيرونا في الدور الثاني (2-1)، وبرشلونة مع إنترسيتي.

وخلفت القرعة مواجهة واحدة بين فريقين من الدرجة الأولى هي إسبانيول وسلتا فيغو.

وتقام المباريات في الفترة بين 3 و5 يناير/كانون الثاني المقبل.

🆚🏆 خصمنا في كأس الملك لدور ال32 هو كلوب ديبورتيفو كاثيرينيو @CPCacerenoSAD! #CopaDelRey pic.twitter.com/TT3FedkHLu — ريال مدريد (@realmadridarab) December 23, 2022

وفي ما يلي نتيجة قرعة الدور الثالث: