"قام بعمله على أكمل وجه".. رئيس الاتحاد الفرنسي يلتقي ديشامب لمناقشة تمديد عقده ويتحدث عن زيدان

يعقد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت اجتماعا حاسما مع مدرب منتخب الديوك ديدييه ديشامب الأسبوع المقبل، للاتفاق نهائيا على تمديد عقده حتى عام 2024، وفق ما أوردته صحيفة "غرب فرنسا" (Ouest-France) الخميس.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن لوغريت -الذي أبدى رغبته فعلا في أن يستمر ديشامب في منصبه مدربا لمنتخب فرنسا- سيلتقي بمواطنه الأسبوع المقبل في مدينة غانغان الفرنسية، لعقد جولة أخيرة وحاسمة من المفاوضات قبل الإمضاء رسميا على تمديد العقد ووضع حد للتكهنات بشأن مصير ديشامب الذي انتهى عقده بعد نهائيات مونديال قطر 2022.

وقال لوغريت في مقابلة أجراها الخميس مع صحيفة "غرب فرنسا" "أعتقد أننا سنتفق على تمديد التجربة، ديدييه قام بعمله بشكل جيد، ولديه الأولوية ليستمر في منصبه".

ويسعى لوغريت إلى أن يحسم بسرعة استكمال ملف تمديد تجربة ديشامب على رأس المنتخب الفرنسي قبل نهاية العام إن أمكن ذلك، فيما سيكون اللقاء المقرر عقده بين الرجلين في غانغان حاسما، وفق الصحيفة.

وقال لوغريت للصحيفة الفرنسية "اللقاء الذي سيعقد الأسبوع المقبل سيكون الأخير قبل اتخاذ القرار النهائي، ديشامب تتوفر فيه كل شروط التمديد، لقد أخبرته منذ اللحظة التي كنا فيها في آخر 4 مباريات في كأس العالم 2018 أن القرار بيده، سنرى بعضنا البعض في الاجتماع المقبل وسنحسم الأمر".

وأضاف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم "يجب أن أتحدث إلى بعض أعضاء الاتحاد حول هذا الموضوع، لكن في رأيي سنحسم كل الأمور في اجتماع غانغان، إذا كان ديشامب لا يريد البقاء فسيكون اللقاء قصيرا جدا، لكن إذا أراد البقاء فستكون هناك مناقشات أطول قليلا، نحن نعمل على الانتهاء من هذا الملف قبل نهاية العام وأعتقد أننا سنتفق".

وبخصوص الخيارات المحتملة -ومن بينها زين الدين زيدان- في حال رفض ديشامب التمديد قال لوغريت "لم أفكر في حقيقة أن ديدييه يمكن أن يغادرنا، يريد بعض الصحفيين الترويج لذلك، لكنني لست متأثرا على الإطلاق بهذا النوع من الأخبار، قام ديدييه بعمله بشكل جيد، ولديه الأولوية".

وكانت تقارير صحفية محلية كشفت أن ديشامب -الذي يعد المدرب الفرنسي صاحب أطول مدة على رأس منتخب بلاده والتي بلغت 10 سنوات وذلك منذ 2012- سيغادر منصبه، وأن هناك أسماء عدة، أبرزها النجم السابق وزميل ديشامب في تتويج فرنسا بكأس العالم 1998، وسيكون المدرب القادم للديوك.

وخسر المنتخب الفرنسي تحت قيادة ديشامب (54 عاما) نهائي كأس العالم قطر 2022 الأحد الماضي أمام منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل في 120 دقيقة 3-3.

ونجح ديشامب -الذي تسلم مقاليد تدريب فرنسا في أغسطس/آب 2012 خلفا لمواطنه لوران بلان- في أن يخط مسيرة ناجحة "للديوك" في كأس العالم "روسيا 2018" عندما توج باللقب وهو الثاني في تاريخ فرنسا، ثم النسخة الأخيرة من مونديال قطر عندما خسر مباراة النهائي أمام الأرجنتين، لكنه كان رابع مدرب يقود منتخبا إلى نهائيين متتاليين بكأس العالم بعد فيتوريو بوتسو (إيطاليا) وكارلوس بيلاردو (الأرجنتين) وفرانتس بيكنباور (ألمانيا الغربية).