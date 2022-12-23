شاهد.. فيفا يعلن عن أجمل هدف في مونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن فوز هدف اللاعب البرازيلي ريتشارليسون في مرمى صربيا، بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022 بتصويت الجمهور، وذلك بعد منافسة مع عدد من الأهداف المميزة.

وكان ريتشارليسون قد سجل الهدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك عبر مقصية رائعة سكنت أقصى يمين المرمى، ولم يتمكن الحارس من التعامل معها.

🎥 الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يختار هدف البرازيلي ريتشارليسون ضد صربيا كأفضل هدف في كأس العالم #قطر2022 🏆👌#استاد_الدوحة pic.twitter.com/LvZ14xeGkM — استاد الدوحة (@staddoha) December 23, 2022

وكان فيفا قد أطلق عبر موقعه الرسمي، تصويتًا لاختيار الأفضل من بين 10 أهداف مختارة، وانتهى مساء أمس الخميس.

وضمت القائمة، هدف النجم السعودي سالم الدوسري في شباك الأرجنتين، والذي قاد المنتخب السعودي لإلحاق الخسارة الوحيدة بمنتخب الأرجنتين، الذي حسم اللقب في النهاية.

كما ضمت هدف النجم الفرنسي كيليان مبابي في شباك بولندا، حين سدد الكرة بشكل مميز في الزاوية البعيدة. وهدف الكاميروني فينسنت أبو بكر في شباك صربيا.

وحضر المنتخب البرازيلي بـ3 أهداف، الأول هو هدف ريتشارليسون الفائز، والثاني للاعب نفسه في شباك كوريا الجنوبية، والأخير كان هدف نيمار في مرمى كرواتيا، والذي جاء بعد خداع رائع للدفاع ومراوغة لحارس المرمى.

كما ضمت القائمة عدة أهداف مميزة، حيث شهدت البطولة وفرة في الأهداف المميزة، ضمن عدد تاريخي من الأهداف المسجلة، وصل إلى 172 هدفا، في رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ المونديال.