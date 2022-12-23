3 أندية عربية بالمونديال.. الهلال السعودي ممثلا لآسيا في كأس العالم للأندية بالمغرب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، عن ترشيح الهلال السعودي لتمثيل القارة في كأس العالم للأندية في المغرب مطلع العام المقبل.

وتوج نادي الهلال بلقب آخر نسخة لدوري أبطال آسيا العام الماضي، ونظرا لعدم استكمال النسخة الجارية حاليا (2022) قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي ترشيح الهلال حامل اللقب لخوض كأس العالم للأندية 2023.

وتأهل أوراوا رد دايموندز الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023 في انتظار مواجهة بطل غرب آسيا، وستبدأ أدوار خروج المغلوب بمنطقة الغرب الآسيوي في فبراير/شباط 2023 على أن يقام نهائي البطولة من مباراتي ذهاب وإياب في 19 و26 فبراير/شباط من العام المقبل.

وأصبح الهلال ثالث فريق عربي يشارك في كأس العالم للأندية 2023، التي تقام في فبراير/شباط المقبل، بجانب الوداد المغربي صاحب الضيافة والأهلي المصري ممثل أفريقيا، علما أن هذه المشاركة هي الثالثة للهلال في كأس العالم للأندية بعد نسختي 2019 و2021 واللتين حقق المركز الرابع في كل منهما.

وفضلا عن هذه الأندية العربية الثلاثة، تشهد نسخة 2023 من مونديال الأندية مشاركة ريال مدريد الإسباني (أوروبا) وفلامنجو البرازيلي (أميركا الجنوبية) وسياتل ساوندرز الأميركي (أميركا الشمالية) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (أوقيانوسيا).

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأسبوع الماضي عن توسيع البطولة في 2025 لتضم 32 ناديا بدلا من 7 أندية، لكنها ستقام كل 4 سنوات وليس سنويا مثلما تشهده في النظام الحالي.