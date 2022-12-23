اتهم الفرنسيين بالمبالغة والجهل بالقوانين.. حكم نهائي كأس العالم يدافع عن قراراته

رد الحكم البولندي سيمون مارسينياك، الذي أدار المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في دولة قطر، على الاتهامات الفرنسية بمحاباة الأرجنتين، واتخاذ أكثر من قرار مثير للجدل.

ووقّع أكثر من 200 ألف فرنسي على عريضة موجهة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تدّعي تعرض منتخبهم للظلم وتطالب بإعادة المباراة النهائية لكأس العالم، وقد تجاهل الاتحاد تلك الدعوات ولم يعرها أي اهتمام.

حكم نهائي كأس العالم يدافع عن قراراته

وتركزت الاتهامات الفرنسية للحكم مارسينياك على ما حدث في الدقيقة 109 حين سجل ليونيل ميسي هدف التقدم للأرجنتين، في وقت كان بعض اللاعبين البدلاء في دكة "التانغو" قد تقدموا إلى داخل حدود الملعب.

أما اللقطة الأخرى فكانت في الدقيقة 87، بعدما سقط مهاجم منتخب فرنسا ماركوس تورام داخل منطقة الجزاء، فأشهر الحكم البولندي البطاقة الصفراء له بسبب ادعاء تعرضه للعرقلة من مدافع أرجنتيني.

Szymon Marciniak, the referee for the World Cup Final, has responded to @lequipe’s criticism that Lionel Messi’s second goal shouldn’t have counted: "The French didn't mention this photo, where you can see how there are seven Frenchmen on the pitch when Mbappé scores a goal.” pic.twitter.com/iJrx7qxAKu — Dibya (@brown_walkers7) December 23, 2022

ودافع مارسينياك عن نفسه، مؤكدا أن جميع قراراته كانت طبيعية ولم يرتكب أي أخطاء مؤثرة على نتيجة المباراة، وقال إن الفرنسيين يبالغون في اتهاماتهم له.

وأضاف متسائلا "بالنسبة لاحتساب الهدف الثالث للأرجنتين، ما هو التأثير الذي تسببه اللاعبون البدلاء حين تجاوزوا حدود الملعب للاحتفال بالهدف قبل دخول الكرة للشباك؟.. الفرنسيون يبالغون كثيرا".

وتابع "لقد نسيت الصحف الفرنسية دراسة القوانين، كذلك لم يتحدث أحد عن هدف كيليان مبابي الذي سجله في وقت كان يوجد فيه 7 لاعبين من مقاعد البدلاء داخل أرضية الملعب".

واستعرض الحكم البولندي خلال حديثه في مقابلة صحفية صورة من هاتفه المحمول تُظهر وجود بعض اللاعبين الفرنسيين داخل حدود الملعب، خلال تسجيل مبابي للهدف.

وفيما يتعلق بكرة ماركوس تورام التي أنذره فيها، قال مارسينياك "أخبروني من غرفة الـ"فار" (VAR) بعد القرار مباشرة أن هناك خطأ وركلة جزاء، لكنهم بدؤوا على الفور في النظر إلى كل شيء من زوايا مختلفة، بعد ذلك تأكدوا أن اللاعب الفرنسي كان يدّعي التعرض للإعاقة وأنني اتخذت القرار الصحيح".

كولينا يشيد بمارسينياك

وكان الإيطالي بييرلوجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في (فيفا) والحكم الشهير سابقا، أشاد بأداء البولندي مارسينياك في نهائي كأس العالم.

وقال كولينا "لقد كان أقوى من التكنولوجيا. اتخذ قرارات في الميدان كانت دقيقة وجيدة بشكل لا يصدق".

كما تلقى مارسينياك إشادة من الحكم الإنجليزي السابق هوارد ويب، وقال إنه كان أعظم أداء تحكيم في تاريخ بطولة العالم.

وعلى الرغم من احتساب مارسينياك ركلتي جزاء لمنتخب فرنسا في المباراة، إلا أن صحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية منحته تقييما متدنيا جدا (2/10).