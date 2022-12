اتهم الفرنسيين بالمبالغة والجهل بالقوانين.. حكم نهائي كأس العالم يدافع عن قراراته

رد الحكم البولندي سيمون مارسينياك، الذي أدار المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في دولة قطر، على الاتهامات الفرنسية بمحاباة الأرجنتين، واتخاذ أكثر من قرار مثير للجدل.

ووقّع أكثر من 200 ألف فرنسي على عريضة موجهة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تدّعي تعرض منتخبهم للظلم وتطالب بإعادة المباراة النهائية لكأس العالم، وقد تجاهل الاتحاد تلك الدعوات ولم يعرها أي اهتمام.

وتركزت الاتهامات الفرنسية للحكم مارسينياك على ما حدث في الدقيقة 109 حين سجل ليونيل ميسي هدف التقدم للأرجنتين، في وقت كان بعض اللاعبين البدلاء في دكة "التانغو" قد تقدموا إلى داخل حدود الملعب.

أما اللقطة الأخرى فكانت في الدقيقة 87، بعدما سقط مهاجم منتخب فرنسا ماركوس تورام داخل منطقة الجزاء، فأشهر الحكم البولندي البطاقة الصفراء له بسبب ادعاء تعرضه للعرقلة من مدافع أرجنتيني.

Szymon Marciniak, the referee for the World Cup Final, has responded to @lequipe’s criticism that Lionel Messi’s second goal shouldn’t have counted:

"The French didn't mention this photo, where you can see how there are seven Frenchmen on the pitch when Mbappé scores a goal.” pic.twitter.com/iJrx7qxAKu

— Dibya (@brown_walkers7) December 23, 2022