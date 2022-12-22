قاب قوسين من الانتقال إلى النصر السعودي.. هل عرض رونالدو نفسه على كل الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا؟

تشير تقارير إعلامية إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادي النصر السعودي، عقب إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد، بعد بضعة أشهر من التوتر والشد والجذب بينه وبين الفريق الإنجليزي.

ومع ذلك، لا يبدو أن هذا هو الانتقال أو الوجهة التي كان النجم البرتغالي يتطلع إليها.

وبحسب ما ورد أراد رونالدو الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى. ومنذ رحيله عن "أولد ترافورد" حاول العثور على ناد كبير يلعب في دوري أبطال أوروبا لكنه كل محاولاته باءت بالفشل.

رونالدو وآنتراخت فرانكفورت

وفي مقابلة صحفية، فجر رئيس آنتراخت فرانكفورت، الألماني أكسل هيلمان، قنبلة كروية من العيار الثقيل بشأن الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات.

وقال هيلمان إن رونالدو "عُرض علينا". وتابع "لدي شعور بأنه عُرض على كل أندية دوري أبطال أوروبا".

وتأهل هذا النادي الألماني إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، وسيواجه نابولي في الدور المقبل.

وتكشف "ماركا" أن رونالدو سيغادر أوروبا على الرغم من أنه عرض نفسه على أندية دوري أبطال أوروبا، وتابعت أنه من المرجح أن يكون مستقبل البرتغالي بعيدا عن القارة العجوز مما يعني أن وقته كلاعب كرة قدم على مستوى عال اقترب من نهايته.

تفاصيل عقد رونالدو

ولم يعط رونالدو بعد الضوء الأخضر الحاسم لنادي النصر الذي ينتظر من النجم البرتغالي موافقة واضحة على العرض، وهو أمر ينبغي ألا يستغرق وقتا أطول.

وأوضحت "ماركا" أن عقد رونالدو -الذي من الممكن أن يصل في أي وقت إلى السعودية- يمتد مع النصر حتى 2030، وتفاصيل العقد تشير إلى أنه سيكون لاعبا لمدة 2.5 عام على أن يصبح في المدة المتبقية من العقد سفيرا للملف المشترك بين مصر والسعودية واليونان والتي سيقدم لاستضافة مونديال 2030.

وتضيف الصحيفة الإسبانية أن النصر سيتخلى عن 3 لاعبين من أجل ضمان أن يتوافق تسجيل رونالدو مع لوائح اللعب المالي النظيف. وأوضحت أن 200 مليون يورو في الموسم، الذي حكي عنه، سيدفع للاعب في مدة 2.5 عام على أن يزيد المبلغ عندما يصبح سفيرا للملف الثلاثي.