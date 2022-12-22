فشل كلوي ومشاكل في القلب.. تفاقم الحالة الصحية للأسطورة بيليه

أعلن أمس الأربعاء مستشفى "ألبرت أينشتاين" في ساو باولو حيث يعالج أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه؛ عن "تفاقم" حالته السرطانية وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".

وأدخل "الملك" بيليه (82 عاما) إلى المستشفى في 29 الشهر الماضي لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في سبتمبر/أيلول 2021.

وقال الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم 3 مرات "يعاني بيليه من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولا لعلاج الفشل الكلوي والقلب".

وسيبقى بيليه في المستشفى "في غرفة عادية، حيث يتلقى الرعاية اللازمة".

وقبل دقائق قليلة من نشر البيان، أعلنت اثنتان من بنات بيليه، كيلي ناسيمنتو وفلافيا أرانتس عبر إنستغرام أن والدهما سيقضي عيد الميلاد في المستشفى.

"صلوا من أجل الملك"

ونشرت الشابتان عدة رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة لطمأنة جماهير بيليه حول العالم، بعد أن أفادت وسائل إعلام برازيلية أن صحته تدهورت.

وأضافتا "كالعادة، نشكركم على المودة التي ترسل إلينا من جميع أنحاء البرازيل ومن جميع أنحاء العالم".

ونشرت كيلي الأحد الماضي صورة لشقيقتها فلافيا وهي تدلك قدم والدها اليسرى بينما كان يشاهد نهائي كأس العالم على شاشة التلفزيون. من دون أن يظهر وجه بيليه في الصورة.

ويصنّف الكثيرون إدسون أرانتس دو ناسيمنتو، المعروف ببيليه على أنه أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، وعانى من تدهور حالته الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. ويخضع لعلاجات كيميائية منتظمة منذ تشخيص إصابته بسرطان القولون العام الماضي. كما خضع لعملية جراحية لإزالة الورم وقضى شهرا في المستشفى.

وبيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المستديرة الذي فاز بكأس العالم 3 مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل أكثر من ألف هدف قبل اعتزاله عام 1977.

دعم نيمار وهنأ ميسي

ورغم عدم ظهور بيليه العلني كثيرا، إلا أنه ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر بانتظام خلال مونديال قطر، بما في ذلك رسالة دعم ومواساة للنجم البرازيلي نيمار بعد خروج "سيليساو" من البطولة إثر الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.

وشاهد نيمار يعادل رقمه بتسجيله الهدف الـ77 بقميص البرازيل بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 105+1 من الشوط الإضافي الأول أمام كرواتيا.

كما وجه اللاعبون البرازيليون تحية إلى الأيقونة الحيّة عندما حملوا لافتة بعد تأهلهم إلى ربع نهائي مونديال قطر على حساب كوريا الجنوبية (4-1)، تُظهر اسمه وصورته يحتفل بهدفه الشهير في نهائي العام 1970 ضد إيطاليا عندما حقق لقبه الثالث.

وقبل ساعات من المباراة وجّه لهم رسالة قال فيها إنه سيتابعهم من المستشفى "أريد أن ألهمكم.. سأشجع كل واحد منكم".

وعقب المباراة النهائية هنأ بيليه بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تتويجه "المستحق" أمام فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3.

وكتب "الملك" عبر صفحته على إنستغرام "تهانينا للأرجنتين! دييغو (مارادونا، توفي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020) يبتسم بالتأكيد الآن".

وظهر بيليه علنا للمرة الأخيرة إلى جانب كليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، في أبريل/نيسان 2019 في باريس، خلال حدث ترويجي.