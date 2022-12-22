أشاد بإنجاز المغرب وأداء المنتخبات الأفريقية.. رئيس "كاف": قطر نظمت النسخة الأفضل من المونديال

أشاد الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بأداء منتخبات القارة ونتائجها في كأس العالم "مونديال قطر 2022" التي اختتمت يوم 18 من الشهر الجاري.

وقال موتسيبي -في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء- إنه فخور بالأداء والإنجاز التاريخي الذي حققته المغرب بالتأهل لأول مرة في تاريخ القارة لقبل نهائي كأس العالم، بجانب العروض الرائعة لمنتخبات السنغال والكاميرون وتونس وغانا.

وأضاف "إن 54 دولة أفريقية أعضاء في كاف فخورة للغاية بسبب انتصارات ونجاحات المنتخبات الخمسة في كأس العالم، نحن أيضًا فخورون بشكل خاص بالتأهل التاريخي للمغرب إلى قبل نهائي كأس العالم قطر 2022، إنها المرة الأولى في تاريخ المونديال التي تتأهل فيها دولة أفريقية إلى قبل النهائي".

وختم أن "الكاف يشكر فيفا ورئيسه جياني إنفانتينو وكذلك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومة وشعب قطر على تنظيم واستضافة النسخة الأفضل من كأس العالم".