بالفيديو- حكيمي ظهر في التدريبات.. عودة مفاجئة لمبابي لتدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من نهائي كأس العالم

عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي بصورة مفاجئة إلى تدريبات باريس سان جيرمان الأربعاء، بعد 3 أيام من خسارة منتخب بلاده نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين.

ونشر النادي الباريسي فيديو على حسابه على تويتر يظهر خروج المهاجم من حافلة صغيرة ودخوله إلى مركز تدريبات سان جيرمان مع عبارة "أهلا وسهلا كيليان"، كما أرفق تغريدة أخرى مع عبارة "عاد كيليان مبابي إلى التدريبات الأربعاء".

وشكلت عودة مبابي إلى التمارين خطوة لافتة في توقيتها على اعتبار أن اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم سيحصلون على إجازة لمدة تصل إلى 10 أيام على الأقل قبل الالتحاق بفرقهم.

وكان من المتوقع أن يعود مبابي، هداف كأس العالم (8 أهداف) وصاحب الهاتريك في النهائي، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2023.

🔙 @KMbappe عاد إلى مركز التدريبات هذا الأربعاء للاستعداد للنصف الثاني من الموسم! 💪❤️💙

pic.twitter.com/2imHoKBR3Q — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) December 21, 2022

وأعرب مدربه في سان جرمان كريستوف غالتييه عن إعجابه بخطوة مبابي، وقال للصحفيين: "أنا سعيد جدًا برؤيته، قدّم كيليان كأس عالم رائعة، وهذا مؤشر قوي للجميع أن اللاعب الذي أصيب بخيبة أمل لعدم رفع أجمل الكؤوس، يعود سريعًا للالتحاق بالمجموعة استعدادًا للمباريات القريبة المقبلة".

وبات من الواضح أن مبابي الذي ظهر متأثرًا بهزيمة "الديوك" أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 2-4 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي في نهائي ناري، أراد تسريع عودته إلى الملاعب، بعد يوم من عيد ميلاده الـ24.

وبدوره، حذا المدافع المغربي أشرف حكيمي حذو صديقه المهاجم الفرنسي والتحق بالتمارين الأربعاء، حسب ما أظهرت الصور التي نشرها نادي العاصمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب سان جرمان أن حكيمي الذي قاد المغرب إلى نصف نهائي مونديال قطر قبل الخسارة أمام فرنسا صفر-2، ولاحقاً مباراة المركز الثالث أمام كرواتيا 1-2 "عاد إلى التمارين"، وأرفقها بصور وصول المدافع المغربي ومن ثم برفقة مبابي والمدافع بريسنل كيمبيمبي.

ولم يتم تحديد برنامج تمارين مبابي من قبل سان جرمان الذي سيواجه ستراسبورغ في 28 ديسمبر/كانون الأول على ملعب "بارك دي فرانس" في استئناف الدوري الفرنسي، ثم أمام لنس في الأول من يناير/كانون الثاني.