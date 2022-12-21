شاهد- سيدة سرقت الأضواء في تتويج الأرجنتين بمونديال قطر.. هل هي والدة ميسي؟

انتشر فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي معانقا سيدة بشدة خلال تتويج منتخب بلاده بمونديال قطر، كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي وأرفقوه بتعليق وأغانٍ عن الأم، وكتبوا عليه ميسي يحتفل مع والدته.

ولكن الصحافة الأرجنتينية والإسبانية كشفتا النقاب عن هذه السيدة، وأكدتا أنها ليست سيليا ماريا كوكتيني والدة ميسي التي كانت حاضرة -أيضا- في المدرجات بالمباراة النهائية ونزلت إلى الملعب واحتفلت مع نجلها.

ولكن السيدة التي ظهرت في الفيديو المنتشر هي طاهية أرجنتينية تدعى أنتونيا فارياس وهي من فريق طهاة المنتخب الأرجنتيني والتي ظهرت -خلال الفيديو- ترتدي قميص منتخب بلادها وتقدمت نحو ميسي وعندما رآها عانقها بشدة وظن الجميع أنها والدته بسبب المودة والمحبة اللتين ظهرتا بين ميسي والسيدة في الفيديو المتداول.

Todos creían que era la mamá de Messi, pero no. La de ese abrazo hermoso es Antonia, la cocinera de la Selección Argentina🇦🇷. pic.twitter.com/bLWOVfeaIz — Actual Fútbol (@ActualFutbol) December 20, 2022

وتعد فارياس شخصية محبوبة بين لاعبي منتخب الأرجنتين وكانت حاضرة معهم في مونديال روسيا 2018 وكوبا أميركا 2021 وفي مونديال قطر التي توج ميسي ومنتخب الأرجنتين بلقبه.

Postal completa de los cumpleañeros del día junto al Presidente: Leo Messi, el juvenil Nehuén Pérez y la chef Antonia. ¡Felicidades! 😁🎂 pic.twitter.com/CC1iVX0saE — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 24, 2018

والمحبة التي يكنها لاعبو المنتخب لفارياس واضحة للعيان بسبب شخصيتها الودودة ومهاراتها في الطبخ، إذ نشر حساب المنتخب الأرجنتيني الرسمي على تويتر في 2018 صورة للاعبي الفريق وفي مقدمتهم ميسي وهم يحتفلون بعيد ميلادها في مونديال روسيا.

واحتفل ميسي بتتويجه بلقب كأس العالم مع زوجته أنتونيلا روكوزو وأبنائه الثلاثة ووالده ووالدته وباقي أفراد عائلته.