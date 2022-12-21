كرة قدم

شاهد- سيدة سرقت الأضواء في تتويج الأرجنتين بمونديال قطر.. هل هي والدة ميسي؟

هذه السيدة ليست والدة ميسي بل طاهية في المنتخب الأرجنتيني (مواقع التواصل)
21/12/2022

انتشر فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي معانقا سيدة بشدة خلال تتويج منتخب بلاده بمونديال قطر، كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي وأرفقوه بتعليق وأغانٍ عن الأم، وكتبوا عليه ميسي يحتفل مع والدته.

ولكن الصحافة الأرجنتينية والإسبانية كشفتا النقاب عن هذه السيدة، وأكدتا أنها ليست سيليا ماريا كوكتيني والدة ميسي التي كانت حاضرة -أيضا- في المدرجات بالمباراة النهائية ونزلت إلى الملعب واحتفلت مع نجلها.

FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France
ميسي يعانق والدته سيليا ماريا بعد تتويجه بلقب كأس العالم (رويترز)

ولكن السيدة التي ظهرت في الفيديو المنتشر هي طاهية أرجنتينية تدعى أنتونيا فارياس وهي من فريق طهاة المنتخب الأرجنتيني والتي ظهرت -خلال الفيديو- ترتدي قميص منتخب بلادها وتقدمت نحو ميسي وعندما رآها عانقها بشدة وظن الجميع أنها والدته بسبب المودة والمحبة اللتين ظهرتا بين ميسي والسيدة في الفيديو المتداول.

وتعد فارياس شخصية محبوبة بين لاعبي منتخب الأرجنتين وكانت حاضرة معهم في مونديال روسيا 2018 وكوبا أميركا 2021 وفي مونديال قطر التي توج ميسي ومنتخب الأرجنتين بلقبه.

والمحبة التي يكنها لاعبو المنتخب لفارياس واضحة للعيان بسبب شخصيتها الودودة ومهاراتها في الطبخ، إذ نشر حساب المنتخب الأرجنتيني الرسمي على تويتر في 2018 صورة للاعبي الفريق وفي مقدمتهم ميسي وهم يحتفلون بعيد ميلادها في مونديال روسيا.

واحتفل ميسي بتتويجه بلقب كأس العالم مع زوجته أنتونيلا روكوزو وأبنائه الثلاثة ووالده ووالدته وباقي أفراد عائلته.

المصدر : مواقع إلكترونية