"كلاهما عبقري ولكن".. نجم أرجنتيني سابق يوضح أوجه الشبه والاختلاف بين ميسي ومارادونا

كشف النجم السابق للمنتخب الأرجنتيني خورخي فالدانو، أن بين زميله السابق الأسطورة دييغو مارادونا وقائد الأرجنتين الحالي ليونيل ميسي أوجه تشابه كثيرة ونقاط اختلاف أيضا، وذلك في حديث خص به إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية عقب فوز منتخب بلاده على فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022 وتتويجه بطلا للعالم للمرة الثالثة في تاريخه.

ووفقا لما أوردته صحيفة ماركا (MARCA) الإسبانية، قال فالدانو الذي توج بكأس العالم 1986 مع الأرجنتين إلى جانب مارادونا، إن "دييغو وليونيل كلاهما عبقري، لكن الفرق يكمن في أنه في مونديال المكسيك 1986، كان دييغو في بداية مسيرته تقريبا وعمره 26 عامًا، أما ليو فيبلغ من العمر الآن 35 عامًا وكان عليه أن يبرز عبقريته وقيادته للفريق بحكمة".

وعقب فوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح 4ـ2 بعد تعادلهما على مدى 120 دقيقة من الوقتين الأصلي والإضافي 3ـ3، قال خورخي فالدانو: "لقد عشت المباراة بتوتر أكبر مما كنت عليه في نهائي عام 1986، لأنك عندما تلعب تكون حدة التوتر والضغط أقل، لكن يوم الأحد كان التوتر هائلا وغير محدود، عندما تشاهد المباراة فقط، فإن الانفعالات تكون أكبر".

وكشف فالدانو، الذي كان إلى جوار مارادونا في نهائيات كأس العالم بالمكسيك 1986 التي كانت آخر تتويج عالمي للأرجنتين قبل مونديال قطر، أنه تحدث إلى ميسي قبل انطلاق النسخة الحالية من المونديال، وكان الحديث مثيرا للاهتمام مع نجم باريس سان جيرمان بحسب قوله.

وأضاف: "عندما أجريت مقابلة معه قبل كأس العالم، أخبرته بعيدا عن الكاميرا أنه سيخوض 5 نهائيات لكأس العالم وأنه لم يسبق لأي لاعب المشاركة في 6 نسخ، أخبرني آنذاك أن ذلك مستحيل وقال لي "إذا كنت بطل العالم 2022 سأحتفظ بقميصي حتى كأس العالم المقبلة".

وقال فالدانو "لقد أظهرت كرة القدم أنه من المستحيل عمليا خوض 6 نهائيات لكأس العالم، ولكننا سنرى ما إذا كان ميسي قادرا فعلا على خوض 6 نسخ من المونديال".