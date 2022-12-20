بعد النهائي المثير لمونديال قطر.. تضاعف الطلب على قمصان ميسي ومبابي

بعد إسدال الستار على نهائي كأس العالم يوم الأحد الماضي، سارع مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم لشراء التذكارات والقمصان، وقالت شركة "فاناتيكس" المتخصصة في تجارة التجزئة للمستلزمات الرياضية إن الطلب على قمصان لعب ليونيل ميسي وكيليان مبابي ارتفع لأكثر من 3 أضعاف الأرقام السابقة.

وفازت الأرجنتين بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا في النهائي بعد تعادل مثير 3-3 حيث سجّل ميسي هدفين، وسجل الفرنسي كيليان مبابي ثلاثة أهداف.

كان هذا أول فوز للأرجنتين بكأس العالم منذ أن رفع دييغو مارادونا الكأس قبل 36 عامًا.

وارتفعت المبيعات العالمية لمستلزمات كرة القدم بأكثر من 700% خلال كأس العالم 2022 في قطر مقارنة بكأس العالم 2018 في روسيا، عبر سلسلة المتاجر التي تديرها شركة فاناتيكس عبر الإنترنت.

وسارع المشجعون لشراء قمصان نادي باريس سان جيرمان التي تصنعها شركة نايكي، حيث ارتفعت مبيعات قمصان ميسي ومبابي على متجر باريس سان جيرمان الرسمي على الإنترنت بأكثر من 200% يوم الأحد الماضي.

وقال قائد الأرجنتين ميسي -البالغ من العمر 35 عامًا- إن نهائي كأس العالم سيكون‭ ‬الأخير له في البطولة، رغم أنه يعتزم خوض المزيد من المباريات مع المنتخب الوطني.

وتألق مبابي -أيضًا- ليسجل 3 أهداف في النهائي، ويصبح ثاني لاعب فقط، يسجل ثلاثية في نهائي كأس العالم، بعد الإنجليزي جوف هيرست في 1966.

وقالت شركة فاناتيكس التي تدير متجر باريس سان جيرمان الرسمي عبر الإنترنت إن 40% من جميع مبيعات باريس سان جيرمان في ذلك اليوم جاءت من الولايات المتحدة.