وداعا للحسابات المعقدة ومخاطر التواطؤ.. فيفا يخطط لاعتماد ركلات الترجيح في مرحلة المجموعات بكأس العالم

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماد ركلات الترجيح في مرحلة المجموعات من النسخة المقبلة لكأس العالم التي ستقام في عام 2026، وذلك في حالة نهاية المباراة بالتعادل.

ووفقا لما أورده موقع "ذي أتلتيك" الأميركي، فإن الفيفا يدرس اعتماد الركلات الترجيحية في مباريات الدور الأول بداية من النسخة المقبلة لكأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

Penalties before a match is radical enough but the prospect of a shootout taking place before the fixture begins jars.

Bonus points for drawn matches all feels a bit EFL Trophy, too.

Perhaps we should avoid attempting to reinvent the wheel.

