ألمانيا تودع كأس العالم واليابان تصعق إسبانيا وترافقها إلى الدور الثاني
ودّع منتخب ألمانيا كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر من الدور الأول، رغم فوزه على كوستاريكا 4-2 في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، التي صعد منها منتخبا اليابان وإسبانيا.
ولم يشفع للمنتخب الألماني فوزه وغادر كأس العالم من الباب الصغير للمرة الثانية على التوالي، بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط، متساويا مع منتخب إسبانيا، الذي خسر أمام اليابان 2-1، ولكن المنتخب الإسباني تفوق بفارق الأهداف وضمن المركز الثاني، في حين حسم منتخب اليابان الصدارة بـ6 نقاط.
في المباراة الأولى بكّر سيرج غنابري بافتتاح التسجيل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة العاشرة، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.
هدف رابع لألمانيا 🇩🇪⚽️🔥
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #ألمانيا_كوستاريكا pic.twitter.com/otpp9wmsVJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2022
بلغت الإثارة ذروتها في الشوط الثاني الذي بدأ بهدفين لمنتخب كوستاريكا قلب به النتيجة في الدقيقتين 58 و70 عن طريق يلتسين تيخيدا وخوان فارغاس.
لكن "المانشافت" رد بـ3 أهداف تناوب على تسجيلها كاي هافيرتز في الدقيقتين 73 و85، ونيكلاس فولكروغ في الدقيقة 89.
إسبانيا واليابان
وفي المباراة الثانية بدأ منتخب إسبانيا المباراة بهدف مبكر عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 11، وبه انتهى الشوط الأول أيضا.
وجاء الشوط الثاني مثيرا حينما خطف منتخب اليابان هدفين مبكرين عن طريق ريتسو دوان وأوه تاناكا في الدقيقتين 48 و51.
🔥🔥🔥 تاناكا يضيف الهدف الثاني بعد تحقق دقيق عبر تقنية الفيديو استغرق عدة دقائق
💬 برأيك،لماذا احتسب الهدف؟
اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #اليابان_إسبانيا #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YcZlR3xIx0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2022
حاول منتخب إسبانيا بعد ذلك معادلة النتيجة، التي كانت لبعض الوقت تعني خروجه من الدور الأول في حال فوز كوستاريكا على ألمانيا، لكن تسجيل الثانية وتقدمها أبقى "لاروخا" في البطولة، ولكن في المركز الثاني خلف اليابان.
وضرب منتخب إسبانيا موعدا مع المغرب في الدور الثاني، بينما يواجه منتخب اليابان نظيره الكرواتي.