رئيسة رابطة الدوري الألماني: منع شارة المثليين كان قرارا صحيحا ونحن هنا للعب كرة القدم

قالت رئيسة رابطة الدوري الألماني لكرة القدم دوناتا هوبفن إن بطولة كأس العالم في قطر لها تأثير دائم على كرة القدم نتيجة للعديد من الأحداث السياسية التي رافقت البطولة.

وقالت هوبفن لوكالة الأنباء الألمانية "كأس العالم بكل تأكيد سوف تؤدي إلى تغيير أمور كثيرة، وستلفت الأنظار إلى العديد من الموضوعات المهمة".

وأضافت "إنها أكبر بطولة كروية في العالم، وفي نهاية المطاف، علينا دائما أن نتذكر أن الأمر يتعلق بالرياضة، وينبغي أن تكون الرياضة محورها".

وتطرقت هوبفن إلى شارة دعم المثليين التي حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على قادة عدد من المنتخبات الأوروبية ارتداءها خلال المونديال، وقالت "أعتقد أن القرار كان صحيحا، وفي الوقت ذاته نحن هنا للعب كرة القدم، سعيدة للغاية لأننا الآن نركز على الشق الرياضي".

وجاءت تصريحات هوبفن قبل ساعات من مباراة الجولة الأخيرة للمنتخب الألماني في الدور الأول لكأس العالم في قطر، والتي أسفرت عن خروج "الماكينات" من البطولة في خيبة تتكرر للنسخة الثانية على التوالي، بعد مونديال روسيا 2018.

وكان لاعبو المنتخب الألماني قد عبّروا عن احتجاجهم على قرار الفيفا بوضع أيديهم على أفواههم قبل أول مباراة لهم في المونديال، وهي اللقطة التي أثارت انتقادات واسعة ومطالبات للاعبين بالتركيز على كرة القدم بدل الانشغال بقضايا أخرى.

ودعا لاعب وسط المنتخب الألماني إيلكاي غوندوغان في وقت سابق إلى ترك السياسة جانبًا و"الاستمتاع بكرة القدم والاحتفال بها"، موضحًا أن تنظيم نهائيات كأس العالم في قطر أورث المسلمين شعورًا بالفخر.