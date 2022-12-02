عمّت الفرحة المنتخب المغربي وجماهيره بعد الفوز 2-1 على كندا، والتأهل أول المجموعة السادسة إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 في قطر، وهو ما عبّر عنه نجوم أسود الأطلس للجزيرة نت بعد المباراة.

وقال نجم المغرب وفريق بايرن ميونخ الألماني نصير مزراوي "أشعر بالفخر بالفوز والتأهل لثمن النهائي، وأنا وعائلتي فرحين جًدا بهذا الانتصار".

واعترف بأن التقدّم المبكر 2-صفر أتى بنتيجة عكسية إذ "جعل اللاعبين يفقدون تركيزهم، وهو ما نتج عنه تسجيل كندا هدف تقليص النتيجة".

ونفى مزراوي أن يكون تراجع اللاعبين للدفاع بعد تسجيل الهدف الثاني بتعليمات من المدرب وليد الركراكي، وقال "طلب مدربنا بين الشوطين اللعب بالطريقة نفسها الـ20 دقيقة الأولى من المباراة (التي سجّلوا فيها الهدفين)، بالتمريرات السريعة واللعب الهجومي".

وردًا عن سؤال بتوقّعهم للفريق الذي سيواجهونه في ثمن النهائي، قال مزراوي "الفرق كلها جيدة لكننا لا نخشى أي فريق"، وأضاف ردًا عن سؤال آخر حول طموحهم: هل يصل للفوز بمونديال قطر؟ قال "نستطيع الفوز بكأس العالم؟".

أما مهاجم المنتخب المغربي وفريق أنجيه الفرنسي سفيان بوفال، فقال إن "المنتخب الوطني كتب التاريخ هذه المرة وأسعد ملايين الجماهير المغربية، الذين سيفرحون اليوم بالتأكيد، ولكن سيفكرون فيما بعد في المباراة المقبلة التي سيواجهون فيها خصمًا آخر في الدور المقبل".