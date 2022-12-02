اختار "اللحظة المناسبة".. وهبي الخزري يعتزل اللعب دوليا مع تونس

كشف المهاجم وهبي الخزري عن أنه سيضع حدا لمسيرته الدولية مع منتخب تونس بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2022 في قطر رغم الفوز بهدف على فرنسا حاملة اللقب أول أمس الأربعاء.

وقال الخزري "عقب مباراة تونس وفي اجتماع ضم كل اللاعبين والجهازين الفني والإداري أخبرت الجميع أن هذه اللحظة مناسبة، وشكرت الجميع وتمنيت لهم التوفيق".

وأضاف اللاعب -الذي رفع رصيده إلى 3 أهداف مع تونس في نسختي كأس العالم 2018 و2022- "أنا فخور بما قدمته لبلدي خلال السنوات الماضية، وأعتقد أن المستقبل لهذا الجيل في المنتخب".

ورأى الخزري (31 عاما) -مهاجم مونبلييه- أن هذا هو الوقت المناسب لإعلان اعتزاله الدولي، وقال في حديث لشبكة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) "كنا نأمل التأهل عن المجموعة، والآن الخروج مع تسجيل هدف وفوز ضد فرنسا أعتقد أنه من أفضل اللحظات في مشواري الكروي".

وتابع "جعلت والديّ وعائلتي والشعب التونسي فخورين، اللعب لمنتخب بلادي كان شيئا استثنائيا، نملك جيلا جيدا، حاولنا كتابة التاريخ للكرة التونسية لكن الأمور حسمت في شوط وهدف قبلناه ضد أستراليا".

واستهلت تونس مشوارها في كأس العالم بالتعادل من دون أهداف مع الدانمارك، ثم خسرت بهدف أمام أستراليا، قبل أن تهزم فرنسا بهدف الخزري، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخروج المبكر من الدور الأول.

وخاض الخزري 74 مباراة دولية مع تونس وسجل 25 هدفا، ويرتبط اللاعب السابق لأندية باستيا وبوردو ورين وسانت إتيان في فرنسا بعقد مع ناديه مونبلييه حتى 2023.