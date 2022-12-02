إسبانيا تعاني منذ هدف كوريا الجنوبية غير الشرعي عام 2002 إلى هدف اليابان 2022.. هل عبرت الكرة خط المرمى؟
بعد 20 عاما على خروج إسبانيا من ربع نهائي مونديال 2002 بسبب هدف غير شرعي سجلته كوريا الجنوبية، ذاق الإسبان من الكأس نفسها مجددا بالخسارة 1-2 أمام اليابان -أمس الخميس- في كأس العالم 2022 في قطر، بهدف مثير للجدل لم يقتنع به أحد بسبب اشتباه عبور الكرة خط المرمى.
وفي مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، تعدت الكرة خط المرمى بشكل واضح لتتعادل كوريا صاحبة الملعب مع إسبانيا قبل أن تفوز بركلات الترجيح، في خطأ لم يسقط من ذاكرة الإسبان وحتى الآن تتجدد محاكمة الحكم الدولي المصري جمال الغندور من الصحافة والإعلام هناك قبل كل نسخ كأس العالم منذ هذا التاريخ وبعدها.
وبدا أن الخطأ نفسه تكرر ضد إسبانيا أمس عندما سجل أوه تاناكا هدف الفوز لليابان، في ختام مباريات الدور الأول، من كرة عرضية رأت العين المجردة في الملعب وعبر التلفاز أنها عبرت خط المرمى، ولكن مع التكنولوجيا الحديثة وتقنية الفيديو لم يعد هناك أي مجال لتكرار هدف كوريا الجنوبية غير الشرعي.
وبعدما انتظر الحكم الجنوب أفريقي، فيكتور غوميز، عدة دقائق لمراجعة الحالة المثيرة في غرفة حكم الفيديو المساعد "فار"، تم احتساب الهدف بعد التأكد من عدم عبور الكرة بكامل استدارتها خط المرمى، وهو الشرط الأساسي لاحتسابها ضربة مرمى أو ركلة ركنية.
🔥🔥🔥 تاناكا يضيف الهدف الثاني بعد تحقق دقيق عبر تقنية الفيديو استغرق عدة دقائق
💬 برأيك،لماذا احتسب الهدف؟
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2022
ولكن قد يطرح البعض سؤالا عن اللقطات التليفزيونية التي رأى فيها الجميع كأن الكرة عبرت الخط، ونوضح هنا أن الكرة لو كانت على الأرض لكان ضبط عبورها للخط أسهل، مما لو كانت في الهواء، كما أنها بالفعل رغم سيرها على أرض الملعب لم تعد تلمس خط المرمى، ولكن هذا لا يعني أنها خرجت لأن هناك الجزء الدائري منها كان على الخط بمعدل نحو سنتيمترين فقط، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوضح مساء الجمعة أسباب احتساب الهدف.
الفيفا يوضح كيف تم احتساب هدف #اليابان الثاني في مرمى #إسبانيا#قطر2022 #Qatar2022 #FIFAWorldCup @JFA @jfa_samuraiblue #samuraiblue#كأس_العالم #قطر2022 pic.twitter.com/u7o9fpLNvl
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
وعلمت الجزيرة نت أن حكام غرفة الفار اعتمدوا في قرارهم على تكنولوجيا خط المرمى للتأكد إذا كانت ما زالت جزئياً على الخط أم لا، وهو ما أكده لاحقا بيان الفيفا الذي قال أيضا "قد تعرض كاميرات أخرى صوراً مضللة، لكن وفقاً للأدلة المتاحة لم تكن الكرة بأكملها خارج اللعب".
🎥⚽️ لقطات حصرية من beIN SPORTS تكشف عن سبب احتساب هدف اليابان 🇯🇵 الذي أقصى ألمانيا 🇩🇪#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #اليابان_إسبانيا #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7EtZFgLuqL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2022
ولحسن حظ إسبانيا لم يخرجها هذا الهدف الجدلي من كأس العالم هذه المرة، ولكنه أطاح بها من قمة المجموعة لتحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط متأخرة بنقطتين خلف منتخب اليابان المتصدر.
- حكم دولي سابق