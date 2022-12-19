نجوم سابقون: نهائي مونديال قطر كان الأفضل على مر العصور

أجمع عدد من اللاعبين السابقين على أن المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر كانت واحدة من أفضل المباريات على مر العصور، بعد فوز الأرجنتين بركلات الترجيح على فرنسا، عقب تعادل الفريقين 3-3.

هزّ نجم الأرجنتين ليونيل ميسي شباك الخصوم مرتين، بينما منح الفرنسي كيليان مبابي فريقه ثلاثة أهداف خلال المواجهة المثيرة التي امتدت على مدار 120 دقيقة، قبل أن يحرز جونزالو مونتييل ركلة الجزاء الحاسمة، ليحقق فريقه الفوز باللقب للمرة الثالثة.

وقال مدافع ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق جيمي كاراغر إن المباراة كانت واحدة "من أفضل المباريات على مر العصور".

وأضاف كاراغر -عبر تويتر- "أظهرت المباراة جدارة كرة القدم بأن تكون أعظم لعبة على الإطلاق.. كانت رائعة".

وفي مباراته 26 في البطولة في خامس مشاركة في النهائيات؛ نجح ميسي -أخيرًا- في الفوز بالبطولة، والسير على درب مواطنه الراحل دييغو مارادونا.

وقال مدافع الأرجنتين السابق بابلو زاباليتا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) "بالنسبة لبلادنا سنرى صور مارادونا وميسي، وهما من أعظم اللاعبين على مر العصور مع كأس العالم. هذا رائع جدًا، ونحن محظوظون كثيرًا".

وقال الإنجليزي الدولي السابق جاري نيفيل إن ميسي يستحق أن يكون في بؤرة الاهتمام.

وأضاف نيفيل في تصريحات تلفزيونية "طوال مسيرته مع اللعبة أشعل ميسي الأجواء في كل مباراة شارك فيها. محظوظ كل من شاهد ميسي بصورة مباشرة وهو يلعب".