لقطة مونديال قطر.. قصة بشت "العريس" الذي ارتداه ميسي خلال تتويجه بكأس العالم

بينما كان الجميع يترقبون رفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس العالم في صورة انتظرها هو وعشاقه والشعب الأرجنتيني سنوات، خطفت لقطة ارتدائه البشت القطري الأنظار، وصارت حديث الصحفيين في المنطقة المختلطة لملعب "لوسيل" المونديالي الذي شهد فوز "التانغو" على نظيره الفرنسي في نهائي مونديال قطر 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وبعد النهائي الحلم وتتويج أفضل لاعب شاب، والهداف، وأفضل لاعب، وأفضل حارس، ومنح الميداليات الفضية للاعبي فرنسا أصحاب المركز الثاني، والذهبية لنظرائهم الأرجنتينيين؛ جاءت اللحظة المنتظرة ليرفع ميسي الكأس، لكن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أهدى ميسي "البشت" القطري، وساعده في ارتدائه، ثم سلمه هو ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو كأس العالم، ليذهب ويحتفل -مرتديا البشت- مع زملائه بلقب انتظره الشعب الأرجنتيني منذ 1986.

وبدأ الصحفيون الأجانب بالبحث عن نظرائهم العرب لسؤالهم عن هذه العباءة، فيما لجأ آخرون إلى غوغل لإيجاد معلومات إضافية عن "البشت" وإرسالها إلى جهات عملهم، حتى يتعرفوا أكثر على لقطة حفل التتويج وختام المونديال دون منازع.

وخلال رحلة الصحفيين، دخل الأمين العام للجنة المشاريع والإرث حسن الذوادي إلى المنطقة المختلطة، لتنهال عليه الأسئلة من كل حدب وصوب، ومن بينها عن "الزي" الذي ارتداه ميسي قبل رفعه كأس العالم.

ويقول الذوادي للصحفيين -ومن بينهم الجزيرة نت- إنه "زي رسمي وتقليدي نرتديه للاحتفال، أو في المناسبات الرسمية والأعراس مثلا. ولأن ميسي هو الفائز بالكأس، أُهدي إليه هذا الزي، ولو فاز غيره من اللاعبين كنا سنقوم بالعمل نفسه، وهذه اللقطة لاقت استحسان الكثيرين".

وأضاف أن "مونديال قطر كان فرصة لإظهار ثقافتنا القطرية والعربية والإسلامية والشرق أوسطية للعالم، وكيف احتفل الجميع بكأس العالم ووجدوا أرضية مشتركة للاحتفال".

وتابع "نحن فخورون بهذا الإنجاز، لأنه ثمرة مجهود سنوات طويلة من العمل الدؤوب، فهذه البطولة عربية وشرق أوسطية على أرض قطر، مع حضور جماهير من كافة أنحاء العالم، وبعضها يزور قطر والوطن العربي لأول مرة، وقد اكتشفت ثقافة العرب وعاداتهم وتقاليدهم".

وأشار إلى أن "هناك الكثير من الجماهير اكتشفوا أن هناك نقاط التقاء كثيرة بين ثقافتنا وثقافاتهم، أكثر من الاختلافات، مما غيّر الصورة النمطية عن الوطن العربي. الأمور انتهت على خير، والنتائج إيجابية على كافة الصعد، وفي مقدمتها نتائج المنتخبات العربية وإنجاز المغرب ووصوله إلى نصف النهائي، وعلينا استثمار الفرص الآن كرويا في الداخل وثقافيا في الخارج، وأن نبرز أفضل صورة لدينا إلى الخارج".

و"البشت" عباءة يرتديها الرجال العرب منذ القِدم، وما زال يستخدم إلى الآن، ويتميز بألوانه المختلفة مثل الرمادي والأسود والبني والبيج والأبيض.

وأشاد المدونون -عبر المنصات العربية- بهذه اللفتة التي أبرزت الثقافة العربية في واحدة من أهم اللحظات الرياضية في التاريخ، معتبرين أنها لقطة لن تنسى، وستبقى أفضل ختام لمونديال قطر.