قصة سان جيرمان وكأس العالم.. ميسي أحدث نجم ينضم للفريق الباريسي ويظفر بلقب المونديال

نحو 20 عاما قضاها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، أخفق خلالها في الفوز بكأس العالم 4 مرات، ولكن أمرا ما تغير عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان موسم 2021-2022.

فالـ"بولغا" ظفر بلقب مونديال قطر 2022 -أمس الأحد- بعد عام واحد فقط من انضمامه للفريق الباريسي، وقد تكون المعلومة عادية ومعروفة، ولكن هناك مصادفة غريبة خلف هذه المعلومة.

فهي من المصادفات المثيرة في عالم الساحرة المستديرة التي حدثت مع أكثر من لاعب، وتقول هذه المصادفة إن لاعبين قبل ميسي انضما للفريق الباريسي، وفازا في العام التالي ببطولة كأس العالم.

في عام 2001: تعاقد فريق العاصمة الفرنسية مع الساحر البرازيلي رونالدينيو وفاز، في العام التالي، مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2002 الذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية.

في عام 2017، تعاقد سان جيرمان مع الفرنسي كليان مبابي، وظفر النجم الشاب في العام التالي بلقب مونديال 2018 الذي احتضنته روسيا.

وفي مونديال قطر، وصل النجمان مبابي وميسي من سان جيرمان إلى النهائي وسجلا 5 من أصل أهداف المباراة الستة (3 مبابي و2 ميسي).

كما ظفر الدولي الفرنسي بجائزة هداف البطولة بـ8 أهداف سجلها في 7 مباريات ، بينما حل ميسي ثانيا بـ7 أهداف، وتوج ميسي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وهي الثانية له بعد جائزة مونديال روسيا 2018.

وكان رئيس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أعرب عن ثقته بشأن تمديد عقد ميسي مع الفريق، قائلا "أؤكد ألف مرة أن ليونيل ميسي سعيد للغاية في باريس، وأعتقد أنه يريد البقاء، وتوصلنا لاتفاق أن نتحدث عن تمديد عقده بعد نهاية كأس العالم". وتابع أن "كيليان (مبابي) لديه عقد مع الفريق، وهو أحد أفضل اللاعبين حاليا. إنه لاعب عظيم".