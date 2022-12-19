أُسدل الستار -أمس الأحد- على النسخة 22 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر، خلال الفترة من 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وحتى 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وتُوّج منتخب الأرجنتين بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1978 و1986، عقب فوزه 4-2 على منتخب فرنسا بركلات الترجيح، في المباراة النهائية للمسابقة، عقب تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي ثم 3-3 في الوقت الإضافي.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -اليوم الاثنين- أن المنتخب الأرجنتيني رفع كأس العالم -أخيرًا- بعد غياب 36 عامًا على ملعب لوسيل المبهج، أمام 88966 متفرجًا، ليكتب كلمة النهاية على بطولة ملحمية غير مسبوقة، ستظل خالدة في أذهان وقلوب محبي الساحرة المستديرة في العالم.

وفرة الأهداف والمفاجآت الدرامية

وشدّد فيفا على أن مونديال 2022، الذي جرى للمرة الأولى في الوطن العربي، تميز بوفرة الأهداف والمفاجآت الدرامية، والعروض التي غيّرت الإرث القديم.

وأشار فيفا إلى أن المباراة النهائية بين حاملة اللقب فرنسا والأرجنتين الملهَمة -التي دعمتها كتيبة ضخمة من المؤيدين المتحمسين- كانت مواجهة بين نجمي البطولة: كيليان مبابي وليونيل ميسي.

ولعب ميسي دور البطولة في إهداء اللقب لمنتخب بلاده، بعدما أسهم بـ10 أهداف من إجمالي 15 هدفًا سجّلها الفريق طوال مشواره بتلك النسخة، بواقع تسجيله 7 أهداف وقيامه بثلاث تمريرات حاسمة لزملائه، ليتوّج بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن جدارة واستحقاق، ويصبح أول لاعب ينال تلك الجائزة مرتين، التي بدأت في الظهور منذ نسخة 1982، بعدما سبق أن حصل عليها في مونديال 2014 بالبرازيل.

وأنهى منتخب الأرجنتين ثاني أكبر فترة صيام عن التتويج بكأس العالم من جديد، بعد إيطاليا التي احتاجت إلى 44 عامًا بين عامي 1938 و1982 للعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج بالمونديال.

وألقى فيفا الضوء على 10 حقائق وأرقام فريدة من تلك النسخة "الرائعة" للمونديال؛ وهي:

رفع ميسي قائد منتخب الأرجنتين، كأس العالم لأول مرة في مسيرته الكروية بعد أن حقّق رقمًا قياسيًا في عدد مشاركاته في مباريات المونديال (26 مباراة) طوال مسيرته في البطولة التي بدأت عام 2006، وتُوّج بجائزة أفضل لاعب في المسابقة المنصرمة.

أصبح مبابي ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم يحرز ثلاثية في المباراة النهائية، بعد الإنجليزي جيف هورست في مرمى ألمانيا الغربية، بنهائي نسخة عام 1966، علمًا بأنه أحرز ركلة ترجيح بأعصاب من حديد، ليكون هداف البطولة برصيد 8 أهداف، ويفوز بجائزة (الحذاء الذهبي)، ويصبح أفضل هداف في البطولة.

بلغت سرعة تسديدة مبابي الطائرة التي حقّق فيها هدف التعادل 2-2 في الشوط الثاني 123.34 كيلومتر/ساعة، لتصبح أقوى تسديدة تسجيل في البطولة.