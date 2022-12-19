كريم بنزيمة يعلن نهاية مسيرته الدولية مع المنتخب الفرنسي

أعلن المهاجم كريم بنزيمة -اليوم الاثنين- عن "نهاية" مسيرته مع منتخب فرنسا لكرة القدم، في رسالة نشرها على حسابه في "تويتر"، في اليوم التالي لخسارة بلاده أمام الأرجنتين 2-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 3-3)، في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022.

وكتب بنزيمة -الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 35 وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 على حسابه مرفقًا صورته بألوان المنتخب الفرنسي-: "لقد بذلت الجهود والأخطاء التي كان يجب أن أرتكبها للوصول إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك! لقد كتبت قصتي، وقصتنا وصلت إلى نهايتها".

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

وجاء هذا الإعلان عقب نهائي مونديال قطر، الذي اضطر إلى الانسحاب منه في اللحظة الأخيرة قبل انطلاقه، بعد إصابته في الفخذ في التدريبات قبل 3 أيام فقط من المباراة الأولى للزرق ضد أستراليا. وقدَّر الاتحاد الفرنسي للعبة وقت تعافيه منها بثلاثة أسابيع.

وتبادَل بنزيمة -منذ ذلك الحين- رسائل تشجيع للمنتخب الفرنسي على شبكات التواصل الاجتماعي، وأخرى أكثر غموضًا؛ مثل: تلك التي نُشرت على إنستغرام قبيل نهائي كأس العالم، حيث كتب: "لست مهتمًا".

علاقة مضطربة

كانت هذه الإصابة مجرد فصل آخر في تاريخ بنزيمة المضطرب مع المنتخب الفرنسي. على الرغم من مبارياته الدولية الـ97 التي خاضها مع منتخب فرنسا (37 هدفًا)، فإن مهاجم ليون السابق وريال مدريد الإسباني -حاليًا- لم يتألق أبدًا باللون الأزرق. فاز بمسابقة واحدة فقط بألوانه، وهي دوري الأمم الأوروبية في عام 2021، بعدما تم استبعاده عن صفوف المنتخب لفترة طويلة، من 2015 إلى 2021؛ بسبب تورطه في الشريط الجنسي للاعب الدولي السابق ماتيو فالبوينا.

حُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 75 ألف يورو في المرحلة الابتدائية من قِبل محكمة فرساي الجنائية، لتورطه في محاولة ابتزاز في قضية تعود إلى عام 2015. استأنف الحكم وكان مقررًا أن يُحاكم مرة ثانية في 30 حزيران/يونيو والأول من تموز/يوليو الماضيين من قِبل محكمة استئناف فرساي، لكنه سحب استئنافه في النهاية.

عاد إلى صفوف المنتخب الفرنسي في مفاجأة للجميع قبل انطلاق كأس أوروبا 2021 والتي أنهاها بإقصاء من ثمن النهائي أمام سويسرا.