بتهمة التزوير.. إيقاف مساعد مدرب منتخب المغرب السابق 5 سنوات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إيقاف مصطفى حجي، نجم الكرة المغربية السابق والمساعد الأول لمدرب منتخب المغرب السابق، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 5 سنوات، وذلك بعد "ثبوت تزويره رخصة التدريب"، وفق بيان رسمي للاتحاد القاري للعبة.

وكان الاتحاد المغربي للعبة، قد أعلن شهر أغسطس/آب 2022، إقالة حجي من منصبه كمساعد لمدرب منتخب المغرب السابق، البوسني وحيد خليلوزيتش، وهو المنصب الذي عمّر فيه لعدة سنوات، وذلك على إثر خلافات بينه وبين الاتحاد المغربي إلى جانب خلافه مع المدرب السابق للمنتخب أيضا.

جاء في بيان الاتحاد الأفريقي أن لجنة الانضباط التابعة له قررت توقيف المدرب المغربي عن ممارسة أي نشاط كروي للفترة المذكورة سلفا، وذلك بناء على المادة 135 من قانون الانضباط الجاري العمل به داخل أعلى هيئة كروية في القارة السمراء.

في السياق نفسه، منح "الكاف" اللاعب السابق للمنتخب المغربي مهلة 3 أيام من أجل الطعن في القرار مع تقديم كافة الدفوعات والأدلة التي تفند ذلك، وفقا للمواد 54 و55 و56 و57 و58 من قانون الانضباط.

وأوضح الاتحاد القاري أن هذا القرار جاء بعد التحقيق في شكوى وصلته -لم يحدد مصدرها- حول تزوير الرخصة التدريبية المستوى "أ" (A) الخاصة بالمدرب المغربي، وبناء عليها تم عقد اجتماع اللجنة المذكورة من أجل البت فيها ودراسة كل الوثائق التي توصلت بها والتي تثبت تزويرها.

كما أكد الاتحاد القاري أنه بعث قرار لجنة الانضباط لمصطفى حجي عبر الاتحاد المغربي للعبة، لكن هذا الأخير رفض التأشير على تسلمه.

يشار إلى أن مصطفى حجي، ليس هو المدرب المغربي الوحيد الذي أدانه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتهمة التزوير ومنعه من مزاولة أي نشاط لمدة 5 سنوات، بل إن عقوبة مماثلة كانت قد فرضت على المدرب المغربي يوسف روسي بتهمة تزوير شهادة التدريب أيضا.

ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي قرر "الكاف" إيقاف اللاعب السابق للمنتخب المغربي والمدرب السابق لعدد من الفرق المغربية لمدة 5 سنوات على خلفية ثبوت قيامه بنفس المخالفة.

ويعتبر مصطفى حجي أحد أساطير كرة القدم المغربية، حيث أسهم في بلوغ المغرب لنهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا، وكان وراء تسجيل واحد من الأهداف التاريخية للمغرب في المونديال، وتوج بالكرة الذهبية كأحسن لاعب أفريقي في السنة نفسها.

🇲🇦 It's a big day for one of the biggest talents in Moroccan history 🌟

إلى جانب ذلك، عمل حجي مساعدًا لمدرب المنتخب المغربي لسنوات طويلة، بداية ببادو الزاكي ثم الفرنسي هيرفي رينار فالبوسني وحيد خليلوزيتش، لكن تجربته مع المنتخب انتهت بطريقة سيئة بسبب خلافات مع المدرب البوسني والاتحاد المغربي.

فقد قرر خليلوزيتش قبل أيام من المباراتين الفاصلتين المؤهلتين لكأس العالم 2022 في قطر أمام الكونغو الديمقراطية إبعاد مصطفى حجي من مهمته كمساعد له، في موقف أثار الكثير من الجدل خاصة أن المدرب البوسني دافع عنه كثيرا على إثر الحملة التي تعرض لها بعد الإقصاء من كأس الأمم الأفريقية الأخيرة على يد المنتخب المصري.

📝 Name: Mustapha Hadji

🇲🇦 Nationality: Moroccan

🏆 Tournament: 1998 #TotalAFCON

🇪🇬 Opponent: Egypt

Hadji with an absolute beauty, what a way to score your first #TotalAFCON goal! 🤩 pic.twitter.com/wSnvU8XiTi

— CAF (@CAF_Online) December 12, 2020