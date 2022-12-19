الأعلى تهديفا في التاريخ وهذا عدد البطاقات وركلات الجزاء.. أرقام من كأس العالم 2022 في قطر

أصبحت نسخة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر هي الأعلى في تاريخ البطولة على المستوى التهديفي، عقب تحقيق المنتخب الأرجنتيني اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز على فرنسا أمس الأحد.

وفاز المنتخب الأرجنتيني باللقب للمرة الثالثة في تاريخه في مباراة تاريخية على ملعب لوسيل حيث سجل غونزالو مونتييل الهدف الحاسم في ضربات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3.

وبعدما تسببت لمسة يد على مونتييل في احتساب ضربة جزاء سجل منها كيليان مبابي هدف التعادل الثالث للمنتخب الفرنسي، وصل عدد الأهداف في البطولة إلى 172 هدفا.

وجاء ذلك الرقم ليضمن تجاوز البطولة لعدد الأهداف القياسي المسجل في نسختي عامي 1998 و2014 برصيد 171 هدفا.

بطولة #كأس_العالم FIFA #قطر2022 تشهد رقما قياسيا جديدا بتسجيل 172 هدفا لتتفوّق على نسختي فرنسا 1998 والبرازيل 2014 واللتان شهدتا تسجيل 171 هدفا#قنا_رياضي#كأس_العالم_2022_قطر #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VqwFzZQKIz — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 18, 2022

وأصبحت تلك المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأحد، والتي توّج فيها ميسي بلقب البطولة ولقب أفضل لاعب؛ هي أول مباراة يسجل فيها كل فريق 3 أهداف.

وشهدت نسخة قطر 2022 إشهار الحكام 171 بطاقة صفراء، و4 بطاقات حمراء، واحتسبوا 23 ركلة جزاء، 17 منها نفذت بنجاح، بينما أهدرت 6.

وخلال البطولة حُسمت 5 مباريات عبر ركلات الترجيح، وهي: المغرب وإسبانيا، كرواتيا واليابان، الأرجنتين وهولندا، البرازيل وكرواتيا، وأخيرا الأرجنتين وفرنسا.

وتجاوز عدد الحضور الجماهيري في مباريات البطولة 3.4 ملايين مشجع، وهو رقم أعلى من النسخة الأخيرة التي أقيمت في روسيا عام 2018.

وزار دولة قطر خلال المونديال أكثر من 1.4 مليون شخص، وشاهد المباريات عبر شاشات التلفزيون نحو 5 مليارات شخص عبر العالم.

وعلى الصعيد الاقتصادي جنى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نحو 7.5 مليارات دولار، وهو رقم يزيد بمليار دولار على حصيلة مونديال روسيا 2018.